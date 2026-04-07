Cine este Jessie Baneș, cea care a reprezentat radioul lui Cozmin Gușă, în ședința în care CNA i-a retras licența. Ulterior, a apărut și fiica lui Gușă

Orădeanca Jessie Baneș a reprezentat postul Gold FM în ședința în care Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis marți retragerea licenței audiovizuale pentru acest radio. Baneș este logodnica lui Andrei Gușă, fiul lui Cozmin Gușă,

Jessie Baneș are 28 de ani, este din Oradea și este cântăreață realizatoare Gold FM, potrivit unui articol apărut în revista Viva.

Aceasta a început să cânte la 5 ani, iar la 11 ani realiza la Antena 1 propria emisiune intitulată „Lumea copiilor”.

În 2015, aceasta a participat la emisiunea Vocea României de la PRO TV și la selecția națională Eurovision România în 2021, cu piesa „Regret”.

De mai bine de doi ani, Jessie Baneș realizează emisiunea Golden Hour, la Gold FM.

Baneș a intrat prin zoom în ședința CNA în care s-a discutat situația licenței Gold Fm, dar nu a intervenit deloc.

A intervenit și fiica lui Cozmin Gușă

Ulterior, în ședință a intervenit și Daria Gabriela Gușă, fiica lui Cozmin Gușă.

„Nu am știut de acest email care nu au fost plătite, iar mailul din februarie nu a ajuns la mine. Undeva este o problemă, astăzi după ce am început ședința, nu am știut că suntem pe ordinea de zi. În următoarele 20 de minute am făcut plățile. Nu dorim să operăm în ilegalitate”, a declarat Daria Gușă în ședința CNA.

„Necunoașterea legii este altceva”, i-a replicat președintele CNA, Valentin Jucan.

Pe contul de Linkedin, Daria Gușă se descrie ca fiind „analist geopolitic cu experiență atât în sectorul public, cât și în cel privat, interesat în special de politica marilor puteri și de geoeconomie.”