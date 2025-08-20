Cine este Larry Ellison, cel care a ajuns al doilea în topul celor mai bogați oameni din lume

Larry Ellison, fondatorul și directorul tehnologic al Oracle, la Casa Albă pe 21 ianuarie, când președintele Donald Trump a anunțat o investiție de 500 de miliarde de dolari în dezvoltarea infrastructurii necesare A.I., FOTO: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Images

Deşi rămâne încă ferm pe primul loc în clasamentul mondial al miliardarilor, Elon Musk este acum urmat îndeaproape de Larry Ellison, care a accelerat considerabil în această cursă. Averea cofondatorului Oracle a depăşit pragul de 300 de miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg, după ce a crescut cu peste 100 de miliarde de dolari într-un an, iar mogulul tehnologic a ajuns acum pe locul al doilea în topul miliardarilor, relatează AFP și News.ro.

La 19 august 2025, averea lui Larry Ellison era de 302 miliarde de dolari, faţă de cei 375 de miliarde de dolari ai şefului Tesla şi SpaceX, care şi-a văzut averea pierzând peste 57 miliarde de dolari de la începutul anului.

După ce i-a depăşit pe Mark Zuckerberg şi Jeff Bezos, alţi doi obişnuiţi ai podiumului, Larry Ellison ocupă astăzi locul al doilea în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume.

Cea mai mare parte a averii bărbatului în vârstă de 81 de ani provine dintr-o participaţie de 41% în compania americană de tehnologie Oracle, specializată în software şi baze de date, al cărei cofondator este şi care a înregistrat o creştere a cotaţiei de aproape 50% pe Wall Street de la începutul anului.

După aproape patruzeci de ani în funcţia de director general, Larry Ellison a renunțat la acest post în 2014 şi ocupă de atunci funcţia de preşedinte şi director tehnologic.

Vechi susținător al lui Donald Trump

Fondată în 1977 în Silicon Valley, firma s-a specializat încă de la început în gestionarea bazelor de date, apoi a revoluţionat sectorul la mijlocul anilor 2010, devenind un actor major în domeniul „cloud computing”.

Larry Ellison nu şi-a ascuns niciodată ambiţia imensă, afirmând la sfârşitul anilor ’90 că va face ca firma Microsoft să devină învechită, apoi promiţând, mai recent, că va detrona Amazon în domeniul cloud.

Antreprenorul excentric, crescut într-un cartier popular din Chicago după ce a fost abandonat la vârsta de câteva luni de mama sa, este o figură ieşită din comun în lumea tehnologiei.

Larry Ellison este un simpatizant republican de lungă durată şi s-a apropiat de Donald Trump încă de la prima sa campanie prezidenţială din 2016, până la punctul de a detaşa cadre Oracle în echipa de tranziţie înainte de intrarea promotorului imobiliar la Casa Albă.

Ca susţinător de multă vreme al lui Donald Trump, Larry Ellison a luat un avans faţă de alţi mari şefi din domeniul tehnologiei pentru a-şi face un loc în cercul restrâns al preşedintelui american, care a avut cuvinte laudative la adresa sa – comparabile cu cele pe care Donald Trump le-a folosit pentru Elon Musk înainte ca relaţia dintre cei doi să se deterioreze violent.

Implicat în giganticul proiect AI „Stargate”

Cofondatorul Oracle a fost astfel implicat în mai multe dosare importante ale preşedinţiilor Trump. În 2020, Donald Trump a apelat la el pentru a găsi o soluţie în problema TikTok, dându-şi binecuvântarea unui acord care prevede preluarea unei participaţii de către Walmart şi Oracle.

Deşi tranzacţia a eşuat, Oracle a fost aleasă de platforma chineză ca unic furnizor de servicii cloud în Statele Unite, sub presiunea Washingtonului. În primăvara anului 2025, el a intrat din nou în cursa pentru achiziţionarea activităţilor americane ale Tiktok.

Multimiliardarul este, de asemenea, implicat în proiectul gigant de infrastructură pentru inteligenţă artificială „Stargate”, anunţat cu mare fast la Casa Albă în ianuarie.

Aproximativ 500 de miliarde de dolari sunt anunţaţi în acest proiect pentru construirea şi gestionarea centrelor de date, ceea ce reprezintă un accelerator major pentru Oracle. Compania deţine astăzi mai puţin de 5% din piaţa mondială, departe de trio-ul Google, Microsoft şi Amazon, care controlează aproape două treimi.

Personaj pitoresc, Larry Ellison a cheltuit sute de milioane de dolari pentru a achiziţiona proprietăţi de lux, printre care un teren de golf privat şi un domeniu inspirat de arhitectura feudală japoneză în California.

De asemenea, a cumpărat aproape întreaga insulă hawaiană Lanai, a şasea cea mai mare insulă din arhipelagul american din Pacific, pentru 300 de milioane de dolari, în 2012.