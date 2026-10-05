Cine este Luca Niculescu, a patra încercare de premier a lui Nicușor Dan

Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, a fost desemnat, luni seară, de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare de premier pe care o face șeful statului de la demiterea guvernului Bolojan de acum cinci luni.

Luca Niculescu (55 de ani) este în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și coordonatorul național care gestionează direct procesul de aderare a României la organizația economică internațională OCDE.

A fost, timp de peste șase ani, și ambasadorul României în Franța.

Numele lui Luca Niculescu a mai fost vehiculat în ultimele luni de criză politică atât pentru funcția de premier, cât și de membru al guvernului, respectiv ministru de Externe.

De altfel, atât Eugen Tomac cât și Adrian Veștea – primii doi politicieni desemnați de președintele Nicușor Dan să încerce formarea unui nou guvern după căderea prin moțiune de cenzură a guvernului condus de Ilie Bolojan – l-au inclus pe Niculescu în echipa lor pentru preluarea funcției de ministru de Externe.

Luca Niculescu nu a trecut prin niciun partid politic.

Desemnat să gestioneze aderarea României la OCDE

Jurnalist consacrat, specializat mai ales în relații internaționale, Niculescu a fost numit în 2016 de fostul președinte Klaus Iohannis în funcția de ambasador în Franța, Andorra și Monaco. A fost rechemat din postul de ambasador în vara anului 2022, pentru a prelua funcția de secretar de stat în MAE însărcinat cu procesul de aderare a țării noastre la OCDE. Negocierile privind aderarea României la organizație fuseseră lansate la începutul acelui an.

Aderarea la OCDE nu presupune doar negocieri externe. În calitatea sa de gestionar al procesului de aderare la organizația economică internațională, Luca Niculescu a negociat cu majoritatea ministerelor și instituțiilor pentru adoptarea unor politici publice obligatorii pentru aderare.

În luna mai a acestui an, Niculescu anunța că România a închis 24 dintre cele 25 de comitete necesare și se afla pe primul loc între cele opt state care au început procese de aderare în 2022 și 2023.

„OCDE este o foarte bună şcoală de guvernare în aproape toate domeniile”

În luna iulie, la un eveniment de specialitate, Niculescu declara că „OCDE este o foarte, foarte bună şcoală de guvernare în aproape toate domeniile, fie că e vorba despre fiscalitate, piaţa muncii, investiţii, educaţie – toţi cunoaştem testele PISA care vin de la OCDE -, sănătate, mediu, guvernanţă publică sau afaceri sociale”.

„Aderarea la OCDE este cel mai important proiect pe care îl avem după aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană”, a insistat el.

Potrivit lui, în procesul de aderare la OCDE – foarte complex, care seamănă foarte mult” cu cel al integrării în UE – , început în iunie 2022, România a realizat deja foarte mulţi paşi înainte.

„Avem 25 de comitete de parcurs, am reuşit să încheiem cu bine 24. Suntem, din acest punct de vedere, ţara cea mai avansată în procesul de aderare, unde mai sunt încă şapte ţări: Bulgaria, Croaţia, Argentina, Brazilia, Peru, Thailanda şi Indonezia. Este şi o listă mai lungă de ţări care găsesc organizaţia extrem de atractivă şi bat la uşa ei. Procesul de aşteptare poate fi unul foarte lung. România a depus pentru prima oară cererea de aderare în 2004, a revenit în 2012, pe urmă în 2016-2017-2018 şi de-abia în 2022 s-au deschis porţile pentru a începe procesul de aderare”, a explicat atunci Luca Niculescu, citat de Agerpres.

„Aderarea va aduce, în primul rând, investiţii mai multe şi mai bune. Sunt unele fonduri mari de investiţii care nu investesc decât în ţări membre ale OCDE. Şi calitatea investiţiilor creşte. Investiţiile mai bune înseamnă mai multe locuri de muncă. Apoi, un alt beneficiu e şcoala de guvernare foarte bună reprezentată de OCDE. (…) OCDE înseamnă un amplu proces de de reformă. Noi am adoptat până acum peste o sută de legi, acte normative, politici, pentru aderarea la OCDE. Înseamnă progrese mai multe şi pe planul social”, a mai arătat Luca Niculescu.

Trecerea la diplomație, după două decenii în presă

După o carieră de aproape 24 de ani în jurnalism, în ianuarie 2016, Luca Niculescu a fost numit de președintele țării, Klaus Iohannis, în funcția de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, în Principatul Monaco și Principatul Andorra.

Din această funcție, a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

A fost, totodată, președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Corespondentul din România pentru mass-media din Franța

Anterior postului de ambasador în Franța, Luca Niculescu a fost jurnalist.

Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității din București (1995), el este și titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg (1996), potrivit CV-ului său postat pe site-ul MAE.

A lucrat încă din 1992 la postul de radio francez RFI (Radio France Internationale), iar în anul 2000 a devenit redactor-şef al RFI România.

Specializat mai ales în relații internaționale, a avut timp de cinci ani o rubrică săptămânală în Dilema Veche.

A fost de asemenea realizator și moderator de emisiuni de analiză politică și internațională la posturile de televiziune TVR, Money Channel și Digi 24.

A fost, în același timp, corespondent permanent în România pentru mass-media din Franța (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Liberation).