Cine este Marius Andruh, noul președinte al Academiei Române

Chimistul Marius Andruh, 72 de ani, ales marți președinte al Academiei Române, a fost primul oficial care a constatat și a pronunțat apoi public verdictul în cel mai cunoscut caz de plagiat: cel al lui Victor Ponta, atunci premier în funcție, scrie Edupedu.

Andruh a fost, din 2022 și până acum, vicepreședinte al Academiei Române și conduce Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „C. D. Nenițescu“ al Academiei Române.

Marius Andruh, președinte al Secției de științe chimice și vicepreședinte al Academiei, a câștigat în fața profesorului universitar Mircea Dumitru, fost rector al Universității București și el vicepreședinte al Academiei.

Postul a devenit vacant după ce al doilea mandat al lui Aurel Ioan Pop la conducerea Academiei s-a încheiat pe 5 aprilie

Cine este Marius Andruh

Potrivit site-ului Academiei Române, citat de Agerpres, Andruh s-a născut la 15 iulie 1954 în comuna Smeeni, județul Buzău, într-o familie de profesori. A urmat cursurile școlii generale în satul natal. În anul 1973 a absolvit Liceul „B. P. Hasdeu“ din Buzău ca șef de promoție.

În perioada studiilor liceale a participat la olimpiadele de chimie (premiul I la etapa națională în clasele a XI-a și a XII-a și premiul III la cea de a 5-a Olimpiadă Internațională de Chimie). Absolvent, în 1979, ca șef de promoție, al Facultății de Chimie a Universității din București, secția Chimie anorganică.

În anul 1988 a obținut titlul de doctor în chimie, cu o teză elaborată sub coordonarea acad. Maria Brezeanu. Specializările postdoctorale la Paris (1991) și la Göttingen, în calitate de bursier al Fundației „Alexander von Humboldt“ (1992-1993).

După un stagiu de trei ani la IPRS-Băneasa (1979-1982), s-a transferat la Institutul de Chimie Fizică din București. Din 1984 este cadru didactic în Catedra de chimie anorganică a Facultății de Chimie, Universitatea din București, profesor titular începând cu anul 1996 și profesor emerit din anul 2019. În perioada 2003-2019 a fost șef de catedră.

Din anul 2021 este directorul Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară „C.D. Nenițescu“ al Academiei Române.

Între anii 1994-1996 a fost profesor asociat la Université du Québec à Montréal. A colaborat cu universități din Europa și America de Sud în calitate de visiting professor: Universitatea din Bordeaux și Institut Universitaire de France (1998), Universitatea din Göttingen (2001), Universitatea din Brno (2001), Universitatea din Angers (2003, 2004, 2009), Universitatea „Pierre et Marie Curie“ din Paris (2005), Universitatea din Jena (2006), Universitatea din Manchester (2006), Universitatea „Paul Sabatier“, Toulouse (2007), Universitatea „Louis Pasteur“ din Strasbourg (2007, 2009), Universitatea din Valencia (2010); Unversidade Federal Fluminense Niteroi/Rio de Janeiro, (2012, 2013, 2014), Universitatea din Bordeaux (Centre de Recherche „Paul Pascal“, 2014).

În prezent este președinte al Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Chimie și coordonator al lotului olimpic.

Din funcția de președinte al CNATDCU, Marius Andruh a anunțat oficial, în 29 iunie 2012, că Victor Ponta a plagiat. Pe 20 iulie 2012, și Comisia de Etică a Universității din București a anunțat că Ponta a plagiat în lucrarea sa de doctorat, scrie Edupedu.