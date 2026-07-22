Cine este Mihailo Drapatîi, generalul care tocmai a preluat conducerea armatei ucrainene. Episodul cu tancul „zburător” din Mariupol și o demisie asumată

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți seară că generalul-maior Mihailo Drapatîi va prelua funcția de comandant suprem al Ucrainei, în locul generalului Oleksandr Sîrskîi.

În discursul său de seară, adresat națiunii, Zelenski a mai spus că i-a oferit fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov – a cărui demitere surprinzătoare a declanșat o criză politică – un „post demn” din care acesta să coordoneze componenta tehnologică a statului, notează Reuters.

„Am decis că noul comandant-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei va fi Mihailo Drapatîi. Împreună cu Mihailo, Evgheni Hmara şi Pavlo Palisa, am stabilit cum trebuie reorganizată structura Statului Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei”, a anunţat Zelenski.

„Este un fapt că Oleksandr Sîrskîi a asigurat succesele Ucrainei în apărarea Kievului, în operaţiunea ofensivă de la Harkov şi în operaţiunea de la Kursk. S-a parcurs un drum semnificativ, apărarea Ucrainei continuă, iar fiecare soldat merită un tratament demn. Le sunt recunoscător lui Oleksandr Sîrskîi şi fiecărui soldat al nostru pentru poziţiile puternice ale Ucrainei pe front”, a mai spus liderul ucrainean, în discursul său video.

Demiterea generalului Sîrskîi a venit după șase zile de proteste cauzate de înlăturarea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, care intrase într-un conflict deschis cu generalul Sîrskîi.

Drapatîi, omul pe care protestatarii l-au vrut în locul lui Sîrskîi

Mii de protestatari s-au adunat serile în centrul Kievului, mulți dintre ei scandând numele unuia dintre cei mai respectați generali ai Ucrainei: „Drapatîi!”.

Protestul de masă din capitală, care a început pe 15 iulie după ce președintele Zelenski l-a demis pe Fedorov, un susținător al reformelor, s-a transformat treptat într-un apel la înlocuirea generalului Oleksandr Sîrskîi.

Pe măsură ce au ieșit la iveală detalii privind înlăturarea lui Fedorov, atenția publică s-a îndreptat către relația personală și profesională tot mai tensionată a fostului ministru cu Sîrskîi, iar mulți dintre protestatari, mulți dintre aceștia fiind soldați și veterani, l-au îndemnat pe președinte să-l înlocuiască pe Sîrskîi cu șeful Forțelor Reunite, Mihailo Drapatîi.

Deși sunt cunoscute puține lucruri despre acest general-maior în vârstă de 44 de ani, care evită atenția presei, el este respectat de comandanții militari de rang înalt cu vechime ca fiind un lider eficient, notează The Kyiv Independent.

Președintele ucrainean a avut în ultime zile întâlniri cu potențialii candidați la preluarea conducerii armatei, inclusiv luni, 20 iulie, a declarat pentru publicația de la Kiev un oficial familiarizat cu situația.

Zelenski a confirmat că s-a întâlnit de două ori cu Drapatîi în ultimele două zile, având totodată întâlniri cu comandantul Forțelor de Asalt Aerian, Oleg Apostol, și cu adjunctul-șef al Statului Major General, Volodimir Horbatiuk, precum și cu liderii principalelor unități ucrainene – comandantul Corpului III de Armată, Andrii Bilețki, comandantul Corpului Khartiia, Ihor Obolienskyi, și comandantul Corpului Azov, Denis Prokopenko.

Drapatîi a subliniat în repetate rânduri importanța ca comandanții să-și asume responsabilitatea și să efectueze autoevaluări periodice pentru a învăța din greșeli.

Lăudând mandatul de șase luni al lui Fedorov în funcția de ministru al Apărării, Drapatîi a afirmat că a observat un efort sincer de a schimba regulile care au guvernat mult timp armata ucraineană, încercând să abordeze problemele pe care „sistemul s-a obișnuit să le ignore”.

Susținând eforturile fostului ministru al Apărării de a promova inițiative care să accelereze procesul decizional și să schimbe abordarea, Drapatîi, la fel ca Fedorov, a cerut o reformă sistematică a armatei.

„Armata are nevoie de schimbare, dar fără dreptate, nicio schimbare nu va avea sens pentru oamenii care poartă acest război pe umeri în fiecare zi”, a afirmat Drapatîi într-o postare pe Facebook din 16 iulie, susținându-l pe Fedorov a doua zi după demiterea acestuia.

„Un comandant nu are dreptul să păstreze tăcerea în fața problemelor, mai ales când prețul acestora se măsoară în oportunități pierdute, timp și vieți omenești. Tăcerea nu protejează armata; ea nu face decât să permită acumularea greșelilor până când acestea devin mult mai greu de corectat”, a adăugat generalul.

Comandant al Forțelor Reunite

Drapatîi a fost până acum șeful Forțelor Reunite, o structură de comandă nou-înființată pentru linia frontului din regiunea nord-estică Harkov și din jurul acesteia. De când a început să coordoneze operațiunile din regiunea Harkov, în toamna anului 2025, unitățile militare ucrainene, inclusiv Brigada „Khartiia”, au eliberat porțiuni întinse de teritoriu din Kupiansk și din împrejurimile acestuia, oraș care se afla atunci sub amenințare.

Nu este clar în ce măsură succesul de pe câmpul de luptă poate fi atribuit lui Drapatîi, întrucât operațiunea a fost condusă de unități precum Brigada „Khartiia”.

Înainte de a prelua comanda Forțelor Reunite, Drapatîi a condus grupul operațional-strategic (OSUV) „Dnipro”, o structură de comandă de ansamblu, de mari dimensiuni, care a coordonat liniile frontului de est până când Sîrskîi l-a desființat, în octombrie 2025.

În calitate de comandant al grupării OSUV Dnipro, Drapatîi era respectat pentru capacitatea lui de a „solicita subordonaților să-și exprime opiniile și să spună de ce sprijin au nevoie”, în loc să se limiteze la a da ordine, a declarat pentru publicația ucraineană Rob Lee, cercetător principal în cadrul Programului Eurasia al Institutului de Cercetare în Politică Externă din Washington, D.C.

Lee, care vizitează regulat liniile frontului, a precizat că evaluarea lui se bazează pe discuții purtate cu mai mulți comandanți de brigadă.

Anterior în cursul războiului, Zelenski l-a numit pe Drapatîi, în 2024, la comanda Forțelor Terestre, cea mai mare ramură a forțelor armate ucrainene.

Drapatîi și-a început cariera militară ca locotenent în diviziile de tancuri la vârsta de 21 de ani, iar apoi a urcat pe scara ierarhică prin bătălii dure pe linia frontului, ajungând în funcții de comandant în cadrul armatei.

„Având în vedere experiența, reputația și accentul pe care îl pune pe reforme, Drapatîi ar fi o alegere excelentă ca șef al Forțelor Armate”, a spus Lee.

„BMP-ul zburător” și ascensiunea lui Drapatîi

Originar din Kamianets-Podilskyi, în vestul Ucrainei, Drapatîi a absolvit Institutul Forțelor de Tancuri din Harkov în 2004, într-o perioadă în care armata ucraineană începea să se îndepărteze de moștenirea sovietică.

La începutul ocupației ruse, prin interpuși, asupra unor părți din regiunile Donețk și Luhansk, în 2014, Drapatîi – care deținea atunci gradul de maior – a servit ca comandant de batalion în Brigada 72 Mecanizată, intrând rapid în acțiune în efortul haotic de a reprima încercările rușilor de a copleși orașul-port Mariupol.

Într-un episod care a căpătat de atunci un statut de legendă, un BMP (acronimul din limba rusă pentru Boyevaya Mashina Pekhoty, care se traduce prin Mașină de Luptă a Infanteriei) din batalionul lui Drapatîi a spart una dintre baricadele improvizate ridicate de forțele grupărilor de interpuși pe unul dintre bulevardele principale ale orașului Mariupol. BMP-ul este un vehicul blindat de luptă conceput special pentru a transporta soldați direct în zona frontului, oferindu-le în același timp sprijin de foc și protecție împotriva armamentului ușor.

Mykhailo Drapatyi on his way to interview https://t.co/bA4EqOsxWK pic.twitter.com/VVWVEZe7p9 — Kvist (@kvistp) July 18, 2026

Acest atac îndrăzneț a constituit „preludiul” restabilirii complete a controlului ucrainean asupra orașului Mariupol și un simbol important al voinței Ucrainei de a-i respinge pe așa-numiții „separatiști”.

Când Moscova și-a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în 2022, Drapatîi a comandat apărarea unuia dintre sectoarele mai puțin cunoscute, dar dintre cele mai critice, din faza inițială a războiului.

În calitate de comandant adjunct al Grupului Operațional Sud al Forțelor Armate, Drapatîi a oprit înaintarea forțelor ruse către orașul Krivoi Rig, din regiunea Dnipropetrovsk, evitând ceea ce ar fi putut fi un dezastru strategic pentru Ucraina.

Mai târziu în acel an, generalul a jucat un rol important în eliberarea orașului Herson și în expulzarea forțelor ruse de pe malul vestic al râului Dnipro.

În 2024, când forțele ruse au năvălit peste graniță, într-o nouă ofensivă asupra Harkovului, modul în care Drapatîi a organizat răspunsul – limitând trupele ruse la două mici zone tampon la graniță – i-a adus o recunoaștere suplimentară într-un moment în care creștea atenția asupra leadership-ului lui Sîrskîi.

Jumătate de an mai târziu, generalul a fost numit comandant al Forțelor Terestre, pe care, conform propriilor lui cuvinte, le-a găsit într-o stare de „stagnare managerială”.

„O atmosferă de teamă, lipsă de inițiativă, reticență față de feedback, indiferență față de problemele de personal, disciplină de fațadă și un decalaj profund între comandament și unități”, a spus Drapatîi despre principalele probleme cu care s-a confruntat în această funcție.

Lupta generalului împotriva acestor probleme – care reflectau adesea trăsăturile generale ale stilului de conducere al lui Sîrskîi în cadrul Statului Major General – a contribuit la construirea imaginii lui Drapatîi drept cel mai important lider militar modern al Ucrainei, centrat pe factorul uman.

„Un om de onoare”: Asumarea responsabilității

Drapatîi și-a dat demisia din funcția de comandant al Forțelor Terestre ucrainene pe 1 iunie 2025, în urma unui atac rusesc cu rachete balistice Iskander asupra unui poligon de instrucție operat de Centrul de Instruire nr. 239, în urma căruia au murit 12 soldați ucraineni.

„Acesta este un pas deliberat, dictat de simțul meu personal al responsabilității pentru tragedia de la poligonul de instrucție nr. 239, în urma căreia au murit soldații noștri”, a afirmat Drapatîi, în anunțul său de demisie.

Atacul a făcut parte dintr-o serie de lovituri rusești din 2025 asupra bazelor de instrucție ucrainene, care s-au soldat cu cel puțin 70 de morți și sute de soldați răniți. Drapatîi promisese o anchetă completă și aprofundată după ce forțele ruse au lovit un poligon de instrucție pe 1 martie în Cherkaske, regiunea Dnipropetrovsk, atac care a ucis aproape 40 de recruți, generalul angajându-se să pună capăt seriei de bombardamente sângeroase.

În anunțul său de demisie, Drapatîi și-a asumat în mod explicit responsabilitatea pentru incapacitatea lui de a aborda problemele fundamentale care au stat la baza situației.

„Responsabilitatea circulară și impunitatea sunt otravă pentru armată. Am încercat să le eradic din Forțele Terestre. Dar dacă tragediile se repetă, înseamnă că eforturile mele nu au fost suficiente”, a spus Drapatîi.

„O armată în care comandanții sunt responsabili personal pentru viețile oamenilor este vie. O armată în care nimeni nu este responsabil pentru pierderi moare din interior”, a continuat el.

„Când au avut loc acele atacuri cu rachete pe poligonul de antrenament, el și-a dat demisia”, a declarat Bogdan Krotevich, fost șef de stat major al diviziei Azov. Krotevich, care colaborase îndeaproape cu Drapatîi în timpul mandatului său de comandant interimar al diviziei Azov, a afirmat acest lucru într-un interviu acordat în noiembrie 2025.

Krotevich a explicat că el crede că Sîrskîi nu i-a delegat lui Drapatîi suficientă autoritate care să-i permită să aducă schimbări eficiente.

Drapatîi, fiind „un om de onoare”, a ales să-și dea demisia în loc să invoce scuze, a adăugat Krotevich.