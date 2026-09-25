Cine este Mircea Abrudean, propunerea liberalilor pentru funcțiile de vicepremier și ministru de Interne

PNL a validat în ședința de vineri a Biroului Permanent Național lista de miniștri cu care premierul desemnat Siegfried Mureșan va merge la votul de învestitură. Dacă mai mulți miniștri din cabinetul Bolojan se regăsesc și pe noua listă, o noutate este Mircea Abrudean.

Actual președinte al Senatului, Mircea Abrudean este propus pentru funcțiile de vicepremier și ministrul de Interne. În guvernul Bolojan, aceste funcții erau deținute din partea PNL de Cătălin Predoiu. Acesta din urmă s-a poziționat în tabara anti-Bolojan în disputa internă din PNL după desemnarea lui Adrian Veștea.

Mircea Abrudean a avansat la nivel național odată cu preluarea conducerii partidului de către Ilie Bolojan. A fost președintele interimar la Senatului cât timp Ilie Bolojan a fost președinte interimar, din februarie 2025 până în mai 2025. El a fost votat pentru un mandat plin de președinte al Senatului în iunie 2025, după ce Bolojan a mers la Palatul Victoria.

Mesajul lui Abrudean după ce a fost votat de partid

„Am fost alături de Siegfried în aceste zile de discuții și consultări și am văzut deschiderea lui de a asculta, de a prelua idei și de a construi un program realist, cu măsuri care pot fi puse în practică. Este și motivul pentru care am fost onorat să accept nominalizarea ca ministru al Afacerilor Interne și viceprim-ministru”, a transmis Mircea Abrudean pe Facebook, după votul în unanimitate din ședința PNL.

„Este momentul să închidem criza politică și să avem un guvern cu puteri depline, capabil să lucreze pentru România și pentru români”, a mai precizat el.

Apropiat în trecut de Boc

Mircea Abrudean a fost prefect al Clujului, în perioada decembrie 2019-februarie 2021. El a fost considerat un apropiat al primarului din Cluj, Emil Boc.

A fost numit șef al cancelariei premierului Ciucă, cu rang de ministru, în decembrie 2021. El a mai fost numit în luna februarie 2021 pe funcția de secretar general adjunct al Guvernului Cîțu.

În iulie 2023 fostul premier Ciolacu l-a numit pe Mircea Abrudean în funcţia de secretar general al Guvernului (SGG), cu rang de ministru. Numirea lui Abrudean la șefia SGG a venit atunci în contextul în care Marcel Ciolacu a refuzat inițial să-l numească pe Mircea Abrudean în funcția de secretar general al Guvernului, generând nemulțumirea liberalilor. Ciolacu a invocat la acea vreme, potrivit surselor politice, o recomandare a serviciului de informații conform căreia Abrudean nu ar fi potrivit pentru funcția de SGG.

Liberalii îl acuzaseră anterior pe Ciolacu că refuză să le numească omul la șefia SGG, a cărui funcție fusese negociată înaintea rocadei de premieri Ciucă-Ciolacu.

Cine sunt miniștrii propuși de Siegfried Mureșan