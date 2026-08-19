Cine este Natalie Harp, asistenta lui Trump care a mers odată și în portbagajul unui SUV pentru a-l însoți

Natalie Harp, una dintre cele mai loiale și mai vechi asistente ale lui Donald Trump, se află în centrul atenției după ce un senator democrat a menționat-o în discursul său, în timp ce îl critica pe președintele american, în cadrul unui miting electoral, relatează The Washington Post.

Senatorul Jon Ossoff (democrat din Georgia), vehiculat pe scară largă drept un potențial candidat la președinție în 2028, a susținut că Harp s-a numărat printre puținele persoane care i s-au alăturat lui Trump atunci când acesta a schimbat avionul în secret, de la summitul din Turcia.

Cine este Natalie Harp?

CNN și The Washington Post au făcut un portret al lui Natalie Harp, în vârstă de 35 de ani.

Funcția oficială a lui Harp este cea de asistent executiv al președintelui, un rol care, în administrațiile anterioare, a presupus o combinație de activități de coordonare, gestionare a comunicării și alte sarcini de secretariat.

Rolul lui Harp la Casa Albă în mandatul lui Trump este ușor diferit. Ea a fost poreclită de unii din anturajul lui Trump „imprimanta umană” – deoarece are constant la ea copii tipărite ale articolelor de presă, postărilor de pe rețelele de socializare și mesajelor destinate președintelui, inclusiv în timpul partidelor de golf.

Natalie Harp. Credit line: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Deoarece Trump preferă să citească de pe suport de hârtie, Harp are o influență uriașă asupra informațiilor care ajung în atenția președintelui. Ea îi redactează inclusiv postări pentru Truth Social.

N-a primit loc în mașină, s-a urcat în portagaj

Un episod relatat de CNN sintetizează rolul pe care Harp și l-a consolidat în ultimii ani: acela de prezență constantă și extrem de dedicată alături de Trump.

Episodul a avut loc în octombrie 2023, când Trump urma să ajungă la un tribunal din New York pentru unul dintre procesele sale.

În timp ce coloana oficială aștepta în fața reședinței sale din Trump Tower, angajații s-au confruntat cu o problemă, pentru că în mașini nu mai era loc și pentru Harp.

În holul clădirii a izbucnit o ceartă aprinsă, Harp insistând că Trump îi ceruse personal să participe la audierea de la tribunal, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația.

Deși nu a primit un loc în mașină, fiind hotărâtă să nu rămână în urmă, Harp a urcat în portbagajul unui SUV, potrivit celor două surse CNN.

Nu pune întrebări

Metodele sale i-au iritat pe unii consilieri de rang înalt și au provocat, uneori, încercări de a-i limita accesul la cercul interior al președintelui.

„Lui Trump îi place atenția și faptul că ea îi este devotată și loială sută la sută”, a declarat un consilier de la Casa Albă pentru CNN.

„Nu se răzgândește, nu pune întrebări”, a mai spus acesta.

Ascensiunea rapidă a lui Harp în cercul apropiaților lui Trump a ieșit în evidență, în mare parte, datorită devotamentului său intens față de președinte. După ce s-a alăturat echipei sale în 2022, l-a însoțit în deplasările prin țară, deși nu deținea un titlu oficial în campania pentru realegerea lui.

Pentru a ilustra cât de indispensabilă a devenit ea pentru Trump, un parlamentar republican a menționat că, deși uneori ia legătura direct cu președintele, se asigură întotdeauna că Harp este la curent.

„Ea răspunde mereu. Nu știu cum reușește să le facă pe toate”, a spus republicanul.



















