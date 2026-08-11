Trump s-a ascuns într-un cărucior de catering pentru a urca într-un avion secret de la summitul din Turcia / Planul a fost al Secret Service
După o amenințare cu asasinatul venită din Iran, președintele american Donald Trump a plecat luna trecută din Turcia cu un zbor militar secret, în timp ce Casa Albă spunea că acesta se află la bordul aeronavei Air Force One, au dezvăluit The Washington Post și The New York Times, citate de The Guardian.
Manevra extraordinară a implicat ascunderea președintelui american într-un cărucior de catering al aeroportului, potrivit informațiilor The Washington Post și New York Times.
Operațiunea a avut loc în timp ce Trump se întorcea de la summitul NATO de la Ankara, din 7-8 iulie.
Potrivit surselor citate, Trump s-a urcat în vechiul avion jumbo „Air Force One” sub privirile camerelor de televiziune.
Câteva minute mai târziu, Trump a fost transportat în secret într-un avion mai mic cu un cărucior de catering, utilizat de obicei pentru încărcarea meselor și a altor provizii înainte de zbor, a declarat un oficial american pentru ziarul Washington Post.
„Operațiunea înșelăciune”
Locația reală a lui Trump a fost ținută secretă față de jurnaliști și de unii membri ai personalului de la Casa Albă. Un oficial american a declarat pentru Washington Post că o amenințare credibilă la adresa lui Trump, legată de Iran, a declanșat „operațiunea de inducere în eroare”.
Casa Albă susținuse anterior că Trump a părăsit Turcia pe 8 iulie la bordul fostului avion prezidențial Air Force One. Președintele american anunțase, de asemenea, pe Truth Social că va folosi „fostul Air Force One” în locul avionului cu care a zburat acolo, un Boeing 747-8 nou, oferit cadou de Qatar.
Înainte de a pleca din Ankara, Trump a scris pe Truth Social că va folosi un avion Air Force One mai vechi, de culoare albastru deschis, „de dragul vremurilor trecute”, pentru a se deplasa la baza RAF Mildenhall din Marea Britanie, în timp ce noul avion a făcut escală la aceeași bază, astfel încât militarii americani staționați acolo să poată vizita aeronava.
Dar, după ce Trump s-a urcat în vechiul Air Force One în fața camerelor de filmat din Ankara, a fost transferat în secret într-un avion mai mic, un C-32A al Forțelor Aeriene, a declarat un oficial american familiarizat cu operațiunea, pentru Washington Post.
O operațiune similară a avut loc și în anul 2000, când Bill Clinton a folosit un avion executiv fără însemne pentru a zbura în Pakistan, trimițând în același timp avionul său oficial Air Force One ca momeală.