Cine este Natalie Musteață, cineasta de origine română premiată cu Oscar în 2026

Natalie Musteață alături de partenerul ei Alexandre Singh, cu care a realizat scurtmetrajul „ „Two People Exchanging Saliva”, premiat cu Oscar în 2026, FOTO: Kevin Winter / Getty images / Profimedia Images

Natalie Musteață, cineasta de origine română premiată duminică seara cu Premiul Oscar, a făcut carieră într-un domeniu separat înainte de a-și face debutul în cinematografie și a fi premiată pentru scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”.

Potrivit site-ului specializat în cinema Urban.ro, Musteață trăiește și lucrează astăzi la New York. Ea s-a născut în SUA dintr-o familie de imigranți români.

Înainte de a face film, Musteață a fost cercetătoare și curatoare de artă contemporană. Are un doctorat în istoria artei și a lucrat ani de zile în mediul academic și muzeal, organizând expoziții și studiind relația dintre artă, limbaj și societate.

„Această formație se reflectă și în cinema-ul ei. Filmele pe care le realizează sunt puternic influențate de arta conceptuală, iar universurile pe care le construiește au adesea reguli aproape filosofice, menite să provoace spectatorul să se întrebe cât de fragile sunt normele pe care le considerăm firești”, subliniază Urban.ro.

Ce a spus Natalie Musteață despre relațiile cu România într-un interviu recent

Într-un interviu acordat luna trecută jurnalistului Cătălin Anchidin pentru site-ul Like5, Musteață a explicat că a crescut într-o familie românească de artiști și disidenți care s-a mutat în SUA după ce a trecut prin Franța.

„Mă gândesc adesea cum ar fi arătat viața mea dacă aș fi crescut în România în loc de SUA. Copilăria mea în New York a fost în mare parte cea a unui copil de imigranți, dar a fost și una plină de posibilități, în care curajul, determinarea și munca asiduă te pot duce departe. Deoarece familia mea avea rădăcini puternice în industria teatrală din România, am crescut jucând într-o companie de teatru off-Broadway numită The 52nd Street Project, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi lucra în industria divertismentului”, a relatat ea.

Musteață a spus că nu are încă foarte multe relații cu industria de film sau cu artiști din România, dar că admiră mulți regizori și artiști români și că Cristian Mungiu a invitat-o să prezinte la Festivalul American de Film Independent de la București, în iunie, scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”.

„Până acum, călătoriile mele în România au fost mai degrabă din plăcere și pentru familie decât pentru muncă, dar Alex și cu mine am scris câteva scenarii pe care ne imaginăm că le vom filma în România, inclusiv o fabulă absurdă care se petrece în lumea teatrului spre sfârșitul erei comuniste”, a mai declarat Natalie Musteață pentru site-ul Like5, specializat în industria divertismentului.

Filmul care i-a adus cineastei de origine română Premiul Oscar în 2026

„Într-o societate în care sărutul se pedepsește cu moartea, iar oamenii plătesc pentru lucruri primind palme peste față, Angine, o femeie nefericită, face cumpărături compulsiv într-un magazin universal. Acolo, devine fascinată de o vânzătoare jucăușă. În ciuda interdicției de a săruta, cele două se apropie, stârnind suspiciunile unui coleg gelos”, afirmă descrierea de pe IMDb a scurtmetrajului realizat de Musteață și Alexandre Singh, partenerul ei de viață.

Povestea filmului în limba franceză este plasată într-o lume distopică și nu se referă la vreo țară anume.

Într-o situație extrem de rară, Premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj a fost împărțit la gala din 2026 între producția lui Musteață și Singh și „The Singers”, o producție Netflix de comedie muzicală care include o distribuție descoperită prin videoclipuri virale și casting stradal.

„Two People Exchanging Saliva”, în schimb a fost produs de Canal+ în parteneriat cu revista The New Yorker și poate fi văzut integral pe YouTube.