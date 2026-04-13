Cine este Péter Magyar, candidatul care l-a înfrânt pe veteranul prim-ministru maghiar Orbán

O victorie istorică rescrie scena politică din Budapesta: cu peste 98% din voturi numărate, proiecțiile oficiale îi acordă partidului de centru-dreapta TISZA, condus de Péter Magyar, o majoritate covârșitoare de 138 de mandate.

Scrutinul din 12 aprilie încheie era Viktor Orbán, după 16 ani de guvernare Fidesz. În timp ce susținătorii TISZA au inundat străzile sărbătorind, Péter Magyar a proclamat „începutul unei noi Ungarii”, axată pe combaterea corupției și reconcilierea cu partenerii europeni.

Cine este Péter Magyar

În urmă cu douăzeci de ani, un tânăr avocat s-a alăturat protestelor anticorupție conduse de liderul opoziției de atunci, Viktor Orbán, și a contribuit la înființarea unui grup de apărare juridică pentru demonstranți, numit „Nu vă fie frică”, potrivit Financial Times.

Péter Magyar, fost membru al partidului de guvernământ, căsătorit cu o figură din cercul lui Orbán, s-a întors ulterior împotriva prim-ministrului Ungariei. El a folosit aceeași deviză „nu vă fie frică” când a rupt rădăcinile regimului Orbán, denunțându-l ca fiind afectat de corupție și clientelism.

„Este o poveste grozavă, cel mai tânăr prinț, fiul risipitor, David versus Goliat. Toată lumea se poate asocia cu el”, a spus Bálint Ruff, strateg și redactor al emisiunii politice Veto.

Peter Magyar, liderul opoziției maghiare din partea partidului TISZA, sosește cu un steag național pentru a organiza un miting în Tarnok (la 25 km de Budapesta). Credit line: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Maghiarul în vârstă de 45 de ani provine dintr-o familie conservatoare înstărită din Budapesta. Printre rudele sale se numără avocați și judecători proeminenți, precum și fostul președinte Ferenc Mádl, care a condus țara în timpul primului mandat al lui Orbán ca premier.

Partidul Tisza a condus confortabil în majoritatea sondajelor de opinie independente înaintea alegerilor din 12 aprilie.

Magyar s-a alăturat partidului Fidesz al lui Orbán în 2003, s-a căsătorit cu Judit Varga, o altă conservatoare, în 2006 și a avut trei fii. Au petrecut câțiva ani la Bruxelles, unde ea a lucrat pentru un europarlamentar Fidesz, în timp ce el a deținut funcții diplomatice.

S-au întors în Ungaria în 2018. În anul următor, ea a devenit ministru al justiției — o funcție la care a renunțat în 2023 pentru a conduce campania Fidesz pentru alegerile pentru Parlamentul European.

Cariera ei politică s-a încheiat brusc un an mai târziu, când Orbán a obligat-o să își asume vina pentru mușamalizarea unui scandal de abuz sexual asupra copiilor.

Liderul opoziției maghiare, Peter Magyar, președintele Partidului Tisza (Respect și Libertate), se adresează unei mulțimi numeroase în Eger, pe 3 martie 2026, Credit line: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Până atunci, căsnicia turbulentă a cuplului se încheiase cu acuzații de violență domestică împotriva lui, pe care Magyar le-a negat. Varga l-a acuzat pe Magyar de trădare după ce acesta a publicat înregistrări ale conversațiilor lor private, în care ea se plângea de interferența guvernului în cazuri judiciare sensibile din punct de vedere politic.

Scandalul abuzurilor sexuale asupra copiilor și căderea lui Varga l-au determinat pe Magyar să părăsească Fidesz, acuzându-l de corupție și declin moral. Alături de fosta sa soție, președintele țării de la acea vreme, Katalin Novák, a fost și ea forțată să demisioneze din cauza aceluiași scandal.

„Multă vreme am crezut în idealul unei Ungarii patriotice și suverane”, a scris Magyar în 2024. „Dar în ultimii ani a trebuit să realizez că nu este altceva decât un produs politic, o glazură… perpetuarea puterii și acumularea unei bogății enorme.”

Magyar a spus că Orbán și șeful său de cabinet, Antal Rogán, „se ascundeau în spatele fustelor femeilor”.

Varga i-a rămas loială lui Orbán, dar a evitat în mare măsură denigrarea politică a fostului soț. Într-unul din rarele comentarii publice la adresa fostului ei soț, ea a spus: „Nu vreau să iau parte la o cursă în care această creatură numită Péter Magyar poate marca puncte.”

Ea a învățat tâmplărie și a înființat o companie cu noul ei partener, László Windisch, șeful Oficiului de Stat pentru Audit al Ungariei. Anul trecut, Orbán a sugerat că Varga „posedă abilități de prim-ministru”. Dar ea nu s-a mai întors în politică.

Spre deosebire de ea, Magyar pare să prospere în mediul toxic al presei dominate de Orbán.

Batjocorit pentru că purta pantaloni strâmți în videoclipurile pro-guvernamentale, Magyar a răspuns pozând cu banane și făcând shake-uri cu banane. Postările au devenit rapid virale. De asemenea, el folosește emoji-ul clovnului pentru a-și exprima disprețul față de guvern.

Liderul partidului de opoziție TISZA, Peter Magyar (Centru), merge alături de susținătorii săi la Budapesta, Ungaria, în timpul unui marș de protest. Credit line: Ferenc ISZA / AFP / Profimedia

„El răspunde atacurilor nefondate prin reformularea lor, nu prin a le contesta”, a spus Tamás Topolánszky, un cineast care relatează ascensiunea lui Magyar în documentarul său „Vânt de primăvară ”. El a descris abordarea lui Magyar ca fiind „neconvențională, dar eficientă”.

„Știe cum să provoace autoritățile pentru a-i menține numele pe ordinea de zi… Este extrem de rapid, își gestionează propriile conturi sociale și înțelege ce face un meme, cum să beneficieze de conținut viral.”

Ascensiunea lui Magyar vine în contextul în care domnia neîntreruptă a lui Orbán a atins pragul de 16 ani, prag la care lideri precum Helmut Kohl sau Angela Merkel au părăsit funcția.

Magyar „se afla la locul potrivit la momentul potrivit, demarând în mijlocul indignării provocate de cazul de abuz sexual asupra copiilor”, a spus Ruff. „Este extrem de motivat. Alții au avut instrumentele necesare, dar el s-a implicat total și a făcut toată munca de teren.”

Agenda sa, în mare parte internă — îmbunătățirea serviciilor sociale, revitalizarea unei economii stagnante și combaterea inflației ridicate și a corupției — a atins o mare sensibilitate în rândul alegătorilor.

El a promis să restabilească echilibrul democratic al puterii și a spus că va urmări penal membrii elitei Orbán care s-au îmbogățit. „Tovarăși: s-a terminat”, a spus el la un miting recent – un mesaj adresat lui Orbán. El a îndemnat mulțimea: „Repetați după mine: cătușe, cătușe, gratii, gratii!”

Mai puțin antagonist față de UE și Ucraina decât Orbán, Magyar spune că ar crea un mediu de afaceri previzibil pentru a atrage investitorii occidentali – spre deosebire de stimulentele lui Orbán pentru proiectele rusești și chinezești.

Liderul partidului de opoziție Tisza (Respect și Libertate), Peter Magyar, se adresează participanților în timpul unui eveniment de comemorare a celei de-a 68-a aniversări a revoltei maghiare împotriva ocupației sovietice, în fața clădirii Ministerului de Externe din Budapesta. Credit line: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

El spune că nu va urma automat linia UE

La fel ca Orbán, el dorește să păstreze opțiunea importurilor ieftine de energie rusească, pe care le consideră esențiale pentru redresarea europeană.

La un alt miting, Imre, un antreprenor în vârstă de 45 de ani din Tura, un orășel din afara Budapestei, s-a plâns de decalajul uriaș de avere dintre asociații premierului și oamenii obișnuiți. Ginerele lui Orbán, István Tiborcz, a cumpărat un castel și l-a transformat într-un hotel de tip boutique în Tura.

„Nimeni din oraș nu își permite să stea la hotelul ăla”, a spus Imre. „Castelul este un exemplu perfect al cât de rupt de realitate este Orbán.”

„Magyar este „cinstit, nu minte și nu este corupt”, a spus Imre. „Este curat în ciuda eforturilor depuse de Fidesz, care a încercat să-l denigreze timp de doi ani, fără niciun rezultat. Asta e mai mult decât poate spune oricine din Fidesz”.