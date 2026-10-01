Cine este pilotul care a apăsat pe butonul care a salvat zborul Flydubai cu 174 de oameni la bord

Căpitanul Smit Machchhar, pilotul indian care a fost înjunghiat în timp ce încerca să împiedice prăbușirea avionului Flydubai cu destinația Israel, este sărbătorit ca un erou în țara sa, relatează Reuters.

„Căpitanul Smit Machchhar este un EROU”, a scris premierul indian Narendra Modi pe X.

Miercuri, copilotul unui zbor de la Dubai la Tel Aviv a încercat să prăbuşească avionul după ce l-a înjunghiat pe pilot, dar pasagerii au reușit să îl imobilizeze la timp, iar alţi piloţi de la bord au reuşit o aterizare de urgenţă în siguranţă în Arabia Saudită.

Pilotul Machchhar, acoperit de sânge şi întins pe podea, a apăsat butonul de deschidere a uşii cabinei de pilotaj. El este acum aclamat ca erou.

Cine este pilotul zborului Flydubai

Pentru pilotul Smit Machchhar, aviația nu a făcut niciodată parte din visurile sale din copilărie.

Machchhar își îndreptase atenția către afacerea familiei din domeniul textil, până când, la vârsta de 19 ani, a fost cuprins de pasiunea pentru aviație, ceea ce a îngrijorat-o pe mama sa, notează Reuters.

Chiar și după mii de ore de zbor, dragostea lui Machchhar pentru aviație rămâne ceva ce păstrează doar pentru el în cabina de pilotaj, fiind reticent să discute despre asta cu cei de la sol.

„În fața celui mai grav pericol și în ciuda rănilor grave suferite, el a dat dovadă de un curaj imens și de o hotărâre de neclintit de a proteja viețile celorlalți”, a scris premierul indian Narendra Modi pe X

La rândul său, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit un „adevărat erou”.

Machchhar se recuperează acum într-un spital din Tabuk, Arabia Saudită, unde zborul său a fost deviat miercuri după ce, potrivit oficialilor israelieni, copilotul l-a înjunghiat în timpul zborului, în încercarea de a prăbuși avionul care transporta 174 de persoane.

Potrivit oficialilor israelieni, pilotul originar din Mumbai era acoperit de sânge pe podeaua cabinei de pilotaj când a reușit să acționeze mecanismul de eliberare pentru a deschide ușa cabinei. Acest lucru le-a permis pasagerilor și echipajului să-l imobilizeze pe copilot, în timp ce doi piloți ai companiei flydubai, care călătoreau ca pasageri, au ajutat la aterizarea aeronavei.

This man is a hero.



Captain Smit Machchhar, the Indian captain of flydubai Flight 1073, fought back after being stabbed in the cockpit.



Despite being severely injured, he managed to unlock the cockpit door – allowing Israeli passengers and the Emirati crew to intervene and save… pic.twitter.com/x4W3mtQkag — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2026

Căpitanul veteran de Boeing 737, care a acumulat aproape 9.750 de ore de zbor de-a lungul unei cariere de aproximativ 15 ani, a intrat în aviație relativ târziu.

„Spre deosebire de mulți alți aviatori din prezent, aviația nu a fost un vis din copilărie”, a declarat Machchhar într-un interviu din 2025 pe un canal de YouTube moderat de Zalak Mehta.

„A apărut mult mai târziu în viața mea”, mai spunea el.

De la inginerie textilă la pilotaj

Machchhar a lucrat pentru compania aeriană comercială indiană SpiceJet timp de mai bine de un deceniu înainte de a se alătura Flydubai în 2022, potrivit profilului său de pe LinkedIn.

După terminarea liceului, s-a înscris la un curs de inginerie textilă, cu intenția de a prelua afacerea familiei, înainte de a urma studii de management la Institutul de Management Welingkar din Mumbai.

Acolo, la un seminar de aviație, a descoperit pasiunea pentru zbor, când avea aproximativ 19 ani.

„Acolo m-a cuprins cu adevărat pasiunea pentru aviație…”, a spus el, adăugând că mama sa a fost inițial îngrijorată de alegerea acestei cariere.

Machchhar s-a pregătit ulterior în Noua Zeelandă, înainte de a se alătura companiei SpiceJet, unde a avansat până a devenit căpitan de instruire de linie, responsabil cu îndrumarea piloților mai tineri. A petrecut 11 ani la SpiceJet și ultimii patru ani la Flydubai.

De-a lungul carierei sale, el și-a amintit că a fost nevoit să devieze zboruri din cauza unor urgențe medicale și să amâne plecările din cauza unor probleme tehnice aparent minore.

„Întârzierea nu este problema mea. Tot ce îmi doresc este ca pasagerii să coboare teferi din avion”, mai spunea el în interviu.