Noi detalii despre cazul Flydubai: Ce s-a întâmplat în cabina avionului. Gestul făcut de pilotul înjunghiat ca să evite o tragedie

Copilotul unui zbor de la Dubai la Tel Aviv a încercat să prăbuşească avionul după ce l-a înjunghiat pe pilot, dar pasagerii au reușit să îl imobilizeze la timp, iar alţi piloţi de la bord au reuşit o aterizare de urgenţă în siguranţă în Arabia Saudită, au anunțat miercuri oficialii israelieni, potrivit agenției internaționale de presă Reuters.

Descriind evenimentul drept „un incident de securitate extrem de grav”, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că autorităţile saudite îl vor interoga pe copilotul zborului FZ1073 al companiei flydubai, care efectua un zbor pe ruta dintre Emiratele Arabe Unite şi Israel şi avea la bord peste 170 de israelieni.

Compania aeriană a transmis, într-un comunicat, că motivele care au stat la baza incidentului rămân necunoscute şi a avertizat în privinţa unor „speculaţii premature”.

Cauza altercaţiei dintre piloţi nu a fost clarificată.

Anunțul lui Netanyahu

Copilotul, pe care un oficial israelian l-a identificat ca fiind cetăţean din Oman, a fost arestat după aterizarea avionului, a spus Netanyahu. Ministerul Transporturilor din Israel a declarat că va avea loc o anchetă comună a incidentului împreună cu instituţiile de apărare.

„Toţi pasagerii sunt în siguranţă”, a anunţat Netanyahu într-o declaraţie video difuzată de biroul său. De asemenea, el a ordonat măsuri de securitate mai stricte atât pentru companiile aeriene israeliene, cât şi pentru cele străine care zboară spre Israel.

Pasagerii au plecat din Arabia Saudită spre Israel la bordul unui avion de înlocuire al companiei flydubai, după ce au petrecut opt ore la sol.

Netanyahu a citat un pasager care a afirmat că pasagerii, împreună cu un membru al echipajului, au pătruns în cabina de pilotaj după ce aeronava „a intrat în vrie şi a început să coboare în picaj” şi l-au găsit pe copilot „încercând să saboteze sistemele avionului”.

„Au salvat multe vieţi. Au prevenit o catastrofă gravă”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al lui Netanyahu a declarat pentru Reuters că pilotul rănit, acoperit de sânge şi întins pe podea, a apăsat butonul de deschidere a uşii cabinei de pilotaj.

Un al doilea echipaj de piloţi aflat la bord, care urma să-i înlocuiască pe cei dintâi, a făcut apoi manevrele de aterizare în Arabia Saudită.

Datele de zbor ale aeronavei au arătat că aceasta a coborât miercuri dimineaţă brusc şi rapid cu aproape 14.000 de picioare (circa 4.270 de metri) în mai puţin de 30 de secunde înainte ca un prim semnal de urgenţă să fie transmis, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Ce s-a întâmplat la bordul aeronavei

Yasmin Abukasis a declarat că fiica lui, Miriam, care se afla printre pasagerii zborului, i-a povestit că a auzit ţipete şi că un bărbat înarmat cu un cuţit l-a forţat pe unul dintre piloţi să se aşeze pe podea, iar peste tot era sânge.

Presa israeliană a publicat o fotografie care ar fi fost făcută din interiorul avionului şi care părea să arate tricoul îmbibat de sânge al unui pasager. Reuters nu a putut verifica imediat autenticitatea imaginii, notează News.ro.

Într-un videoclip care ar fi fost realizat de un pasager israelian aflat la bordul zborului flydubai şi difuzat pe scară largă de presa israeliană, pasagerul declară că unul dintre piloţi a fost rănit grav, iar celălalt uşor, după ce unul dintre piloţi a fost înjunghiat.

Aeroportul Tabuk din Arabia Saudită, unde a aterizat avionul, a declarat că ambii piloţi au fost internaţi în spital după ce au suferit răni. Nici aeroportul, nici presupusul pasager israelian nu l-au identificat pe atacator.

Flydubai operează zboruri zilnice dus-întors între Dubai şi Tel Aviv, o rută populară în rândul cetăţenilor israelieni. Traseul de zbor foloseşte, în mod normal, spaţiul aerian deasupra Arabiei Saudite şi Iordaniei.

Nu este prima dată când un zbor între Israel şi Emiratele Arabe Unite aterizează în Arabia Saudită. Un zbor flydubai de la Dubai la Tel Aviv a efectuat o aterizare de urgenţă la Riad în septembrie 2025 din cauza unui incident medical, au relatat la acea vreme mass-media israeliene.

Incidentul, cu câteva săptămâni înaintea alegerilor din Israel

Incidentul a amplificat temerile legate de securitate în Israel cu câteva săptămâni înainte ca israelienii să voteze în primele alegeri de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, securitatea Israelului ocupând un loc central în campania electorală.

Reacţionând la incident, ministrul securităţii Itamar Ben-Gvir, de extremă dreapta, a scris, pe X: „Terorismul este un demon cu care nu trebuie încheiat niciun acord”.

Presa israeliană a publicat informaţii contradictorii cu privire la incident, unele surse de ştiri relatând că un pilot ar fi încercat să prăbuşească avionul de pasageri într-o presupusă tentativă de sinucidere. Unele surse media israeliene au identificat piloţii ca fiind cetăţeni din Oman şi Emiratele Arabe Unite, în timp ce altele au afirmat că aceştia erau ruşi şi ucraineni.

„Pentru fiecare pilot care va zbura către Israel, vom cunoaşte identitatea acestuia, vom şti cine este şi vom efectua un anumit tip de verificare de securitate”, a precizat, pentru Reuters, Doron Spielman, purtător de cuvânt al lui Netanyahu.

Netanyahu s-a întâlnit duminică cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite, şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, în cadrul unei vizite rare în această ţară din Golf.

Israelul şi Emiratele Arabe Unite au legături strânse în domeniile securităţii, al armatei şi al economiei de la stabilirea relaţiilor diplomatice în 2020.

La începutul acestui an, Israelul a furnizat Emiratelor Arabe Unite sisteme de apărare aeriană „Iron Dome” şi personal israelian pentru operarea acestora, contribuind la apărarea împotriva atacurilor iraniene lansate după ce Israelul şi Statele Unite au început atacurile asupra Iranului.

EAU nu a făcut încă niciun comentariu cu privire la incidentul flydubai, în timp ce compania aeriană deţinută de Dubai a declarat doar că zborul a întâmpinat un „incident” şi a fost deviat către Tabuk, unde a aterizat în siguranţă, iar toţi pasagerii sunt teferi şi au fost identificaţi.