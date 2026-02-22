Cine este politicianul în care bucureștenii spun că au cea mai mare încredere. Sondaj CURS

Bucureștenii sunt nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara, dar și orașul, având o percepție negativă în ceea ce privește persoanele care ocupă funcții importante, potrivit unui sondaj CURS dat publicității duminică.

Sondajul CURS, institut de sondare deținut de Iosif Buble, a fost realizat pe un eșantion de 1.069 de respondenți din populația adultă rezidentă în București, cu vârsta de 18 ani și peste, prin interviu telefonic, în perioada 12–20 februarie 2026.Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost validate pe baza ultimelor statistici INS, fiind ponderate în funcție de structura de vârstă a electoratului, conform CURS.

Locuitorii Capitalei manifestă o neîncredere ridicată față de direcția în care se îndreaptă România, 75% dintre aceștia fiind convinși că aceasta este greșită, conform cercetării CURS. Doar 18% sunt mulțumiți în timp ce 7% nu au putut aprecia.

Deși situația Bucureștiului este privită cu o nuanță de optimism în plus față de cea a țării, nemulțumirea rămâne majoritară și la nivel local (65%). 28% dintre respondenți cred că orașul se îndreaptă în direcția bună și tot 7% nu au putut aprecia.

Această stare de spirit se reflectă și în cotele de popularitate ale politicienilor cunoscuți la nivel local și național, unde predomină percepția negativă.

Președintele Nicușor Dan se bucură de cea mai mare încredere (33%), urmat de primarul general Ciprian Ciucu (29%), ambii politicienii fiind evaluați negativ de peste 60% dintre respondenți. Și Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, este apreciat de 25% dintre cei care au răspuns, față de 70% care au făcut o evaluare negativă.

Liderii Coaliției de guvernare Sorin Grideanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL) și Dominic Fritz (USR) înregistrează cele mai scăzute cote de popularitate în rândul bucureștenilor, 23%, 22% și respectiv 19%.

Liderii partidelor aflate la putere înregistrează, de asemenea, procente de neîncredere ce depășesc pragul de 70%.

Cine deține CURS

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a fost înființat în anul 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble. Acesta mai este proprietar și al Online Research SRL care se ocupă tot cu activități de sondare, scrie site-ul Europa Liberă.

În 2022, CURS a avut o cifră de afaceri de aproape un milion de euro și un profit de aproximativ 800.000 de euro. CURS a obținut o parte din venituri și din contracte cu statul, mai scrie publicația.

Iosif Buble a fost jurnalist la Antena 3 și are, pe lângă institutele de sondare a opiniei publice, site-ul www.știripesurse.ro.

Iosif Buble este căsătorit cu Diana Tușa, actuală deputată PSD, fostă parlamentară PNL.

Alegerile din 7 decembrie 2024 pentru Primăria Capitalei au fost câștigate detașat de candidatul PNL Ciprian Ciucu, cu peste 36% din voturi. Candidatul PSD, Daniel Băluță, a terminat pe locul 3, cu 20,5 % din voturi, fiind întrecut de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a obținut cu mai mult de 8.400 din voturi, având un scor de 21,94%.

În sondajul dat publicității de către CURS și Avangarde cu două zile înaintea alegerilor din București, candidatul PSD Daniel Băluță era cotat cu 27%, Ciprian Ciucu de la PNL – 24%, iar Cătălin Drulă de la USR era creditat cu 21%.