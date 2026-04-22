Cine este Radu Moldovan, liderul PSD vizat de percheziții DNA într-un dosar de corupție și spălare de bani

Procurorii DNA au făcut miercuri dimineață percheziții la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dar și la domiciliul președintelui instituției, Radu Moldovan, liderul organizației locale PSD. Social-democratul a făcut un pas în spate și a demisionat din fruntea filialei.

Moldovan este membru PSD din anul 2000, de vremea când formațiunea politică se numea PDSR, și a fost în fruntea organizației PSD Bistrița-Năsăud din 2007.

Biroul de presă al PSD Bistrița-Năsăud a anunțat că Moldovan a decis să își dea demisia din funcția de președinte al filialei la scurt timp după ce a fost vizat de percheziții ale DNA.

De-a lungul timpului a avut mai multe funcții în cadrul partidului, inclusiv în cadrul conducerii naționale.

Este licențiat în Management și are urmat cursurile Colegiului Național de Apărare și Academiei Naționale de Informații, potrivit CV-ului său.

A avut două mandate de deputat în Parlament în perioada 2004-2012. Din 2012 este președintele Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, anul respectiv fiind cel în care „am primit cu emoție și responsabilitate cea mai importantă misiune din viața mea”, potrivit descrierii de pe site-ul său.

Moldovan a aderat la campania PSD de pe Facebook, „Momentul Adevărului”, folosind sloganul „Ajunge. Până aici” înainte ca formațiunea condusă de Sorin Grindeanu să decidă retragerea sprijinului premierului Ilie Bolojan.

Ce avere are șeful CJ Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan

În ultima declarație de avere publică din 2024, Moldovan a precizat că a obținut venituri aferente anului precedent din indemnizația de președinte al CJ de 205.000 de lei. De asemenea, a declarat datorii de 60.000 de lei și 60.000 de euro. În conturi a declarat aproximativ 170.000 de lei, dar și ceasuri, bijuterii și obiecte de arte, dobândite în perioada 2010-2024, cu o valoare declarată de 100.000 de lei.

La proprietăți, șeful CJ Bistrița-Năsăud a declarat o casă de 550 mp și trei terenuri intravilane (circa 1300 mp) în județ, dar și o mașină.

Percheziții la CJ Bistrița-Năsăud și acasă la Moldovan

Procurorii DNA au descins miercuri dimineață la domiciliul președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, și la sediul instituției, într-un dosar de amploare ce vizează „infracțiuni de corupție și spălare de bani”, potrivit unui comunicat al instituției și presei locale.

Au fost făcute percheziții în 69 de locații situate în județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București. În dosar sunt vizate în afară de sediile a două instituții publice și domiciliile unor persoane fizice și sediile unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară percheziții și pe teritoriul statului francez.

Ancheta DNA vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, asimilate celor de corupție și spălare de bani, comise în perioada 2022 – prezent. Acestea au avut loc în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Dosarul este instrumentat de DNA Cluj și vizează în principal infracțiuni de abuz în serviciu în legătură cu achiziții publice, luare și dare de mită. Aceasta este a treia acțiune majoră a serviciului teritorial Cluj în ultimele luni, după cazurile șefului Autorității Rutiere, Cristian Anton, și al fostei arhitecte-șefe din Baia Mare.

Pe lângă casa și biroul liderului politic, procurorii au vizat și birourile companiei de construcții Frasinul, precum și sediul notarului Vaida Marsineta. Această firmă, alături de Dimex, se află în atenția procurorilor fiind abonată la mari contracte din bani publici, potrivit informațiilor obținute de G4Media. În prezent, Dimex este implicată în construcția centurii Clujului, în timp ce Frasinul lucrează la centura Comarnic.

Ce au ridicat procurorii de la Moldovan

Moldovan a declarat că, în urma perchezițiilor care au avut loc la locuința sa și la sediul CJ, au fost ridicate documente și laptopul său din birou, dar că nu are mai multe detalii despre ancheta DNA.

„Nu am foarte multe detalii, mi-au comunicat un dosar penal, mandate de percheziție. Au făcut perchezițiile de rigoare, au luat câteva documente, laptopul din birou și restul, mai multe detalii, doar ei vă pot da. Nu am fost audiat. Nu cunosc detalii, eu am fost însoțit de ei, s-au încheiat activitățile și ne-am luat rămas bun acum zece minute. Eu am ieșit din respect pentru voi să vă dau o declarație, nu fac comentarii despre acest subiect. Oamenii își fac treaba, colegii mei vor pune la dispoziție absolut toate documentele, eu le stau la dispoziție cu orice este de lămurit. Deocamdată nu știu nimic. Am avut o percheziție acasă, am avut o percheziție în birou și cam atât. Mă întorc înapoi în birou, la lucru”, a declarat Radu Moldovan, citat de Agerpres.

Anterior, din sediul CJ Bistrița-Năsăud au ieșit trei angajați însoțiți de anchetatori, printre care se numără administratorul județului, Florin Moldovan, și șeful Direcției de drumuri județene, Ciprian Ceclan, care au fost duși la audieri.