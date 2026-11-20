Câștigătorul marelui premiu de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 980.000 de euro, la tragerea LOTO din 12 noiembrie, s-a prezentat vineri la sediul central al Loteriei Române pentru a-și ridica banii, anunță Loteria Română.

„În cursul zilei de astăzi, 20 noiembrie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câștigătorul premiului de categoria I, în valoare de 5.226.582,80 de lei (980 de mii de euro), care a fost obținut la tragerea Loto 6/49 din 12.11.2026”, a anunțat Loteria Română.

Potrivit sursei citate, câștigătorul este din Călărași, are peste 60 de ani și joacă la loto de 35 de ani.

„Ne-a declarat că joacă întotdeauna doar variante simple și că o parte dintre numerele care i-au purtat noroc au semnificație personală. Își dorește să joace în continuare la jocurile preferate Loto 6/49 și Joker”, au mai spus reprezentanții Loteriei.

Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, prețul biletului fiind de 32,50 de lei.

„Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze și să câștige! Eu am sperat și am câștigat”, este mesajul pe care câstigatorul l-a transmis.

Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.