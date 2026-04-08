Cine este arhitectul armistițiului SUA-Iran, politicianul care a reușit „să cumpere” două săptămâni pentru omenire

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, adesea subestimat și considerat doar un birocrat în umbra descendenței sale de familie, s-a dovedit miercuri arhitectul unui armistițiu de două săptămâni între SUA și Iran, prezentându-se drept singurul interlocutor capabil să dezamorseze un conflict care părea inevitabil, comentează agenția spaniolă de presă EFE.

Succesul lui Sharif ca mediator internațional dezvăluie și un talent intern: acela de a reduce decalajul dintre puterea civilă și establishmentul militar pakistanez. Relația lui strânsă cu mareșalul Asim Munir, interlocutorul Casei Albe din rândul armatei pakistaneze, i-a permis lui Sharif să vorbească în numele unui stat care are capacitatea de a garanta ceea ce promite, notează Agerpres.

Shehbaz Sharif este fața diplomatică a unui regim pe care președintele american Donald Trump îl respectă pentru că înțelege că, în spatele „costumului” de prim-ministru, se află sprijinul armatei.

Manager din umbră

În ciuda lungii sale cariere, Shehbaz Sharif, născut în 1951, a trăit întotdeauna în umbra fratelui său mai mare, Nawaz Sharif, de trei ori prim-ministru și o personalitate istorică a țării.

În timp ce Nawaz Sharif domina scena națională cu un leadership carismatic și uneori conflictual, Shehbaz Sharif s-a mulțumit să guverneze Punjabul, unde și-a creat o reputație de administrator neobosit și pragmatic.

Totul s-a schimbat în 2018, după ce Nawaz Sharif a fost împiedicat să candideze și să facă politică în urma unei decizii a Curții Supreme de la Islamabad, care i-a interzis pe viață implicarea în politică, după ce a fost găsit vinovat de corupție și după exilul său autoimpus la Londra.

Acest vid de putere l-a catapultat pe Shehbaz Sharif la conducerea Ligii Musulmane din Pakistan (PML-N) și, în cele din urmă, la conducerea guvernului, în 2022.

Cu toate acestea, ascensiunea lui nu a fost lipsită de controverse. Mandatul său actual, care a început în martie 2024, a fost marcat de acuzații de fraudă electorală și proteste ale opoziției.

Rezultate și pragmatism

Născut într-o familie de antreprenori din Lahore, Shehbaz Sharif înțelege politica ca pe o chestiune de rezultate și supraviețuire.

A cunoscut exilul după lovitura de stat din 1999 și s-a confruntat cu justiția în țara sa când, în 2020, a fost arestat sub acuzația de spălare de bani, ceea ce a dus la înghețarea a 23 de proprietăți ale familiei.

Cu toate acestea, într-o răsturnare de situație recurentă în politica țării, cazurile s-au „evaporat” de când a preluat funcția de premier.

Această abilitate de a naviga prin ape tulburi și de a menține canalele deschise cu generalii, care sunt văzuți ca adevărații conducători ai Pakistanului, este ceea ce i-a permis lui Shehbaz Sharif să medieze cu succes armistițiul dintre Iran și SUA.

În 2023, a recunoscut că este „favoritul sistemului” și, deși a încercat ulterior să-și nuanțeze declarațiile, în prezent această etichetă este cel mai mare atu al său.