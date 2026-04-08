BREAKING Donald Trump anunță armistițiu cu Iranul, timp de două săptămâni. Condiția pentru oprirea bombardamentelor

Un avion B-52 Stratofortress al Forțelor Aeriene ale SUA realimentat în zbor, în cadrul operațiunii Epic Fury, pe 26 martie 2026. FOTO: Military Image / Alamy / Profimedia

Președintele american Donald Trump a anunțat, în noaptea de marți spre miercuri, că a acceptat să suspende bombardamentele asupra Iranului timp de două săptămâni, acceptând totodată propunerea de armistițiu de 14 zile formulată de mediatorii din Orientul Mijlociu în cadrul conflictului cu Teheranului, informează Reuters și CNN.

Trump a afirmat, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, că a discutat cu liderii din Pakistan, țară care a jucat rolul de mediator între Washington și Teheran și care a solicitat un armistițiu de două săptămâni.

„Pe baza discuțiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif și cu mareșalul Asim Munir din Pakistan, în cadrul cărora aceștia mi-au solicitat să amân forța distructivă care urma să fie trimisă în această seară (noapte, ora României, n.r.) către Iran, și sub rezerva acordului Republicii Islamice Iran cu privire la DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ a Strâmtorii Ormuz, sunt de acord să suspend bombardamentele și atacurile asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”, a scris Trump.

„Acesta va fi un ARMISTIȚIU reciproc”, a adăugat președintele american.

Conform lui Trump, acordul de încetare a focului a fost încheiat cu condiția ca Iranul să accepte redeschiderea strategicei Strâmtori Ormuz, o cale maritimă crucială prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Trump a precizat că SUA au primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului, pe care a catalogat-o drept o bază viabilă pentru negocieri.

Liderul de la Casa Albă a mai afirmat în postarea lui că aproape toate punctele de dispută din trecut au fost convenite între SUA și Iran, iar perioada de două săptămâni va permite finalizarea unui acord.

Trump, care a prezentat obiective și termene schimbătoare în privința războiului, a reiterat că el consideră că obiectivele Washingtonului au fost atinse.

Mesajul integral al lui Trump

„ Pe baza discuțiilor purtate cu prim-ministrul Shehbaz Sharif și cu mareșalul Asim Munir din Pakistan, în cadrul cărora aceștia mi-au solicitat să amân forța distructivă care urma să fie trimisă în această seară asupra Iranului, și sub rezerva acordului Republicii Islamice Iran cu privire la DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ a Strâmtorii Ormuz, sunt de acord să suspend bombardamentul și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Acesta va fi un ARMISTIȚIU reciproc!

Pe baza discuțiilor purtate cu prim-ministrul Shehbaz Sharif și cu mareșalul Asim Munir din Pakistan, în cadrul cărora aceștia mi-au solicitat să amân forța distructivă care urma să fie trimisă în această seară asupra Iranului, și sub rezerva acordului Republicii Islamice Iran cu privire la DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ a Strâmtorii Ormuz, sunt de acord să suspend bombardamentul și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Acesta va fi un ARMISTIȚIU reciproc! Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACE pe termen lung cu Iranul și PACE în Orientul Mijlociu.

Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului și considerăm că aceasta constituie o bază viabilă pentru negocieri.

Aproape toate punctele de dispută din trecut au fost convenite între Statele Unite și Iran, dar o perioadă de două săptămâni va permite finalizarea și consumarea acordului.

În numele Statelor Unite ale Americii, în calitate de președinte, și reprezentând, de asemenea, țările din Orientul Mijlociu, este o onoare ca această problemă de lungă durată să fie aproape de rezolvare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP.”

Războiul cu Teheranul a început când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie.

Teheranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului și statelor din Golf unde se află baze americane.

Războiul a zguduit piețele globale și a dus la creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului.

Atacurile americane și israeliene asupra Iranului și atacurile israeliene efectuate în Liban au ucis până acum mii de oameni și au dus la strămutarea altor milioane de persoane.

Trump avertizase anterior în cursul zilei de marți că „o întreagă civilizație va pieri în această seară” (noapte, ora României) dacă Iranul nu va ajunge la un acord.

Acesta a fost mai recent ultimatum dintr-o serie de ultimatumuri lansate de Donald Trump Iranului și respinse în mod repetat, liderul american dând Teheranului termen până la miezul nopții GMT ca să redeschidă pasajul maritim strategic.

Propunerea Pakistanului

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, îi ceruse marți președintelui SUA Donald Trump să extindă cu două săptămâni termenul-limită pe care l-a fixat Iranului pentru a pune capăt blocadei petrolului din Golf, a relatat anterior Reuters.

Pakistanul a fost intermediarul prin care Statele Unite și Iranul au comunicat condițiile lor pentru încetarea ostilităților, însă mediatorii de la Islamabad nu obținuseră semnale că cele două state ar fi dispuse la un compromis.

„Pentru a permite diplomației să-și urmeze cursul, îi cer în mod onest președintelui Trumă să extindă termenul-limită cu două săptămâni. Pakistanul, cu toată sinceritatea, cere fraților iranieni să deschidă strâmtoarea Ormuz pentru o perioadă similară de două săptămâni, ca semn de bunăvoință”, a scris Shehbaz Sharif, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Încercarea premierului pakistanez de a obține un minim compromis a venit cu numai câteva ore înainte de expirarea ultimatului dat Iranului de către Trump pentru redeschiderea circulației maritime prin strâmtoarea Ormuz.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat, într-un comunicat de presă, că președintele Trump a primit propunerea. „Președintele a fost informat cu privire la propunere și va urma un răspuns”, a declarat Leavitt, într-un comunicat de presă.

Și luni președintele american amenințase Iranul. El a avertizat că va dezlănțui „iadul” asupra acestei țări, atacându-i podurile și centralele electrice, dacă până în noaptea de marți spre miercuri (ora României) nu va redeschide strâmtoarea Ormuz.