Cine este Sorin Elisei, cea mai nouă variantă pentru conducerea Ministerului Energiei în Guvernul Tomac. Până astăzi, un alt nume era favorit

Sorin Elisei este favorit să preia fotoliul de la Ministerul Energiei, au precizat surse politice pentru HotNews, instituție în care acesta este deja secretar general. Până astăzi însă, când a apărut varianta Elisei, un alt nume a fost vehiculat pentru portofoliul Energiei, unul dintre cele mai importante ministere.

Aceleași surse politice au precizat că decizia privind numele lui Elisei la conducerea Ministerului Energiei încă nu a fost luată 100% de către premierul desemnat, Eugen Tomac.

Până să ocupe funcția de secretar general în Ministerul Energiei, Sorin Elisei a fost director al Direcției Generale Politici Energetice și la Green Deal, conform Economedia. Aceeași publicație mai scrie că Elisei este și reprezentantul României în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom.

Licențiat la Jurnalism în București, Elisei a început să lucreze în domeniul energiei în 2016, ca director al Deloitte, funcție pe care a ocupat-o până în 2024, când s-a angajat la Ministerul Energiei, conform propriului CV.

Din februarie 2025, Sorin Elisei este și membru al Consiliului de Administrație CNR-CME.

Economedia mai scrie că acesta a fost jurnalist pe domeniul economic la două publicații: Mediafax și Ziarul Financiar.

Elisei nu este primul nume vehiculat la Energie

Favorită până acum pentru fotoliul Ministerului Energiei în Guvernul Tomac a fost Corina Chiriac.

HotNews a relatat săptămâna trecută că a fost numită în 2025 președintele Consiliul de Administrație al Moldelectrica, operatorul de sistem energetic din Republica Moldova.

Corina Popescu a fost director general al Electrica din februarie 2019 şi până în primăvara lui 2022. Deoarece a fost revocată fără motiv cu un an înainte de încetarea mandatului, ea a primit o compensație de 680.000 de euro.