Schimbare de ultim moment: cine îl va însoți pe Trump la întâlnirea cu Putin

Președintele american Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Foto: Carlos Barria / UPI / Profimedia

Preşedintele american Donald Trump va fi însoţit de secretarul de stat Marco Rubio şi de emisarul special Steve Witkoff la întâlnirea sa de vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin, a anunţat Casa Albă, potrivit Reuters.

La prânzul organizat după întâlnire, vor fi prezenţi de asemenea, pe lângă Marco Rubio și Steve Witkoff, secretarul trezoreriei Scott Bessent, secretarul comerţului Howard Lutnick, secretarul apărării Pete Hegseth şi şefa de cabinet a lui Trump, Susie Wiles, a precizat Casa Albă.

Avionul Air Force One la bordul căruia se află preşedintele american Donald Trump a aterizat deja la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Alaska.

În câteva minute este așteptată și sosirea lui Vladimir Putin. Liderul rus va fi întâmpinat la scările avionului de către Trump.

