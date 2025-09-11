Cine poate fi mobilizat la război și în ce condiții. MApN introduce serviciul militar pe bază de voluntariat

MApN vrea să treacă prin CSAT o nouă lege care prevede un serviciu militar pe bază de voluntariat, astfel încât „militarii voluntari în termen” să lărgească rezerva militară care a îmbătrânit, la 20 de ani de la renunțarea serviciului militar obligatoriu.

Constituția României, la articolul 55, stabilește clar că doar cetățenii între 20 de ani și 35 de ani, cu excepția voluntarilor, pot fi incorporați.

Mai departe, condițiile sunt stabilite prin lege organică. Mai exact, Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare prevede cadrul legal în care cetățenii români pot fi mobilizați. În situații de stare de mobilizare, stare de asediu sau stare de război, serviciul militar devine obligatoriu pentru anumite categorii de persoane.

Ce prevede legea

„La declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen ori rezervist concentrat/mobilizat devine obligatorie pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a îndeplini serviciul militar”, prevede Legea nr. 446/2006, art. 3 alin. (5)

Separat, Legea nr. 355/2009 este cea care prevede mecanismul prin care se instituie starea de mobilizare sau război: stabilește cine poate declara mobilizarea sau starea de război (Președintele României) și cine are responsabilitatea aprobării (Parlamentul României).

Cine poate fi încorporat

În funcție de condițiile legale și situația personală, pot fi mobilizați: Militarii profesioniști

Militarii aflați în rezervă (sau rezervă operațională) – persoane care au efectuat stagiul militar înainte de 2007 și sunt în evidența armatei (până la 55 de ani pentru gradați, până la 63 pentru cadrele militare).

Rezerviști voluntari – persoane care au semnat contracte cu MApN (în principal între 18 și 55 de ani), care pot fi mobilizați rapid.

Cetățeni încorporabili – bărbați cu vârsta între 20 și 35 de ani, apți din punct de vedere medical, care nu și-au încheiat serviciul militar.

Cine este exceptat

Conform legislației, există câteva excepții la mobilizarea obligatorie:

cei clasați inapți medical și scoși din evidență

personalul cu statut religios recunoscut (hirotoniți/ordonati, călugări cu vechime mai mare de 2 ani)

persoane condamnate, arestate preventiv sau trimise în judecată până la soluționarea definitivă a cauzei

persoane cu situații familiale dificile (întreținători unici, soție invalidă, părinți invalizi etc.). Aceste persoane pot obține amânare temporară

Feminile pot servi doar voluntar și nu sunt mobilizate obligatoriu. Dacă sunt însărcinate, întrerup serviciul de drept, potrivit indrumari-juridice.eu

Pe motive de Conştiință / religie – refuzul serviciului sub arme poate conduce la serviciu alternativ în cadrul armatei (activități civice, sanitar-voluntare etc.)

MApN vrea un proiect de lege pentru „militari voluntari” care să extindă rezerva operațională a Armatei

Tinerii români cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea opta în mod voluntar pentru un stagiu plătit de pregătire militară în cadrul MApN, la finalul căruia fie vor intra în completarea rezervei de mobilizare a Armatei Române, fie vor putea opta să intre într-o selecție pentru a deveni soldat profesionist cu contract de muncă în Armata României.

Proiectul MApN, prezentat încă din 2024, NU are în vedere introducerea unui serviciu militar obligatoriu, ci doar un program pe bază de voluntariat.

MApN motiva nevoia introducerii unui sistem de pregătire voluntară a cetățenilor prin faptul că în prezent există o tendință de diminuare progresivă a rezervei de militari, ca urmare a suspendării serviciului militar obligatoriu pe timp de pace. Practic, mulți dintre militarii aflați în prezent în rezervă vor ieși din evidențele oficiale când îndeplinesc vârsta de 55 de ani, 62 de ani respectiv pentru ofițeri.

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuț Moșteanu, a declarat marți la Digi24 că proiectul privind introducerea serviciului militar voluntar de patru luni va fi discutat la următoarea ședință a CSAT, urmând apoi să fie trimis Parlamentului, potrivit Mediafax.

„Rezerva este îmbătrânită. De aceea venim cu acest proiect care introduce termenul de militar voluntar în termen. Tinerii între 18 și 35 de ani vor putea să facă armata patru luni de zile și apoi să intre în rezerva Armatei României”, a spus Moșteanu.

El a adăugat că armata va avea astfel o bază mai largă de selecție pentru cei care ar putea urma o carieră militară. „Unii vor rămâne în sistem, alții se vor îndrăgosti de această carieră. Avem nevoie de oameni buni și pregătiți pentru această misiune”, a mai spus ministrul Apărării.

Conform proiectul de lege al MApN, aflat în circuitul interministerial, militarii voluntari vor putea participa la sesiuni de pregătire de patru luni, după care vor deveni rezervişti ai Armatei Române. Dintre aceștia, cei care doresc să urmeze o carieră militară vor avea oportunitatea de a rămâne în sistem.

Serviciul militar obligatoriu, exclus

Întrebat la Antena 3 despre posibilitatea reintroducerii serviciului militar obligatoriu, ministrul Ionuț Moșteanu a negat ferm această posibilitate și a contrazis informațiile false propagate pe rețelele sociale, în special pe TikTok, potrivit cărora România s-ar pregăti de război, relatează Europa Libera.

„Nu aveți de ce să vă faceți griji, nu începe războiul, nu vă trimite nimeni pe front. O parte din politicieni folosesc acest război pentru a speria oamenii. E absolut iresponsabil”, a declarat ministrul, îndemnând cetățenii să se informeze de pe site-ul oficial al MApN, inforadar.mapn.ro.

Moșteanu a atras atenția asupra valului de dezinformări care circulă online, în special legate de o presupusă mobilizare generală. El a clarificat că notificările trimise rezerviştilor operaționali sunt doar actualizări de rutină ale bazelor de date.

Ce prevede „serviciul militar voluntar”

Prin proiectul de modificare a legii Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, Armata propune introducerea unei noi forme de îndeplinire a serviciului militar activ, în calitate de militar voluntar în termen, pentru care sunt eligibili cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu domiciliul stabil în România, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care doresc să aibă o pregătire militară”.

Această formă de pregătire nu va înlocui serviciul militar în calitate de rezervist voluntar, ci vine în completare, ca o formă distinctă.

Proiectul prevede participarea, pe bază de voluntariat, la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la 4 luni (consecutive), în calitate de militar voluntar în termen. În cadrul programului tinerii vor putea învăța cum să mânuiască diferite tipuri de arme, să participe la cursuri de orientare în teren, de decontaminare, cursuri de prim ajutor și altele.

„Conform propunerii legislative, pe timpul derulării programului de pregătire militară de bază, militarii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de indemnizație lunară, similare militarilor în termen cu gradul de soldat, şi se vor supune prevederilor legilor şi regulamentelor militare.”, potrivit MApN.

Mai exact, solda unui soldat, în funcție de specificația armei pe care se pregătește, poate varia între 2.800 și 3.200 de lei lunar.

În plus, la finalul programului de pregătire de 4 luni, fiecare participant va primi un bonus, un stimulent financiar în valoarea a trei salarii medii brute, iar centrele militare îi vor lua în evidență și-i vor introduce în rezerva operațională a Armatei Române.

Participanții la aceste programe militare voluntare de 4 luni vor putea la final să și opteze pentru a intra într-o selecție a MApN pentru angajarea ca soldat profesionist, cu contract de muncă în Armata României, mai spun sursele MApN.

De precizat că cei care sunt angajați undeva și vor să efectueze acest serviciu militar voluntar – programul de 4 luni – vor putea să o facă fără să-și piardă locul de muncă, angajatorii fiind obligați să suspende temporar contractele de muncă, susține MApN.