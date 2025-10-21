Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente, obligatorii prin lege, și ce amenzi sunt prevăzute / Ofertele firmelor de gaze

Valvă pe conductă de gaz acționată de senzor. Inquam Photos / Octav Ganea

Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Aceștia se instalează doar de către firme autorizate de ANRE, iar prețul lor variază între 300 și 800 de lei, potrivit mai multor oferte analizate de HotNews.

Obligația de a avea detectoare de gaze a revenit în atenția publică în ultimele zile, după explozia devastatoare din Rahova, în urma căreia trei femei au murit.

Însă, montarea detectoarelor de gaze este obligatorie încă din 2008, reglementarea fiind modificată de mai multe ori până în 2018, prin diferite ordine.

În încăperile unde există echipamente care consumă gaze, precum aragaz sau centrală, senzorii de gaz sunt obligatorii, dacă ferestrele sunt de tip termopan și au o grosime mai mare de 4 milimetri.

Potrivit legii, consumatorii sunt cei care răspund de modul de utilizare a instalațiilor din interiorul apartamentelor, potrivit legislației din sectorul gazelor naturale.

Cine plătește amezile pentru lipsa senzorilor

Nerespectarea acestor prevederi ANRE se sancționează cu amendă între 2.000 și 4.000 de lei.

Dacă instalația este individuală, răspunderea aparține proprietarului. Dacă este vorba de o coloană comună, cum sunt blocurile, responsabilitatea intră în sarcina administratorului asociației de proprietari.

HotNews.ro a analizat mai multe oferte ale firmelor autorizate de ANRE care oferă servicii de montaj al detectoarelor de gaze.

Cât costă detectoarele

În cazul senzorilor montați în apartamentele de bloc unde există contorizare comună, prețul este de aproximativ 350-500 de lei. Acesta include echipamentele, materialele folosite, manopera și TVA.

În cazul unei instalații individuale, prețul ajunge la 650-800 lei per apartament. Unele firme oferă plata în rate și diverse discounturi în funcție de numărul detectoarelor pe care le montează într-un bloc.

Prețul unui detector de gaze (doar echipamentul, fără manoperă) pleacă de la 130 de lei și ajunge la 400 de lei în magazinele online, în funcție de brand, de tipul senzorului, dimensiunea electrovalvei și funcționalitățile suplimentare.

Tarifele practicate de firmele autorizate ANRE nu sunt reglementate. Firmele au libertatea să stabilească propriile tarife, în funcție de costuri, complexitatea lucrărilor, zona geografică și alți factori economici.

Costurile pentru verificarea instalației din apartament sunt suportate de proprietar, în timp ce costurile pentru instalația comună (pe scară) sunt achitate de toți locatarii prin intermediul asociației de proprietari.

Există 5.700 de firme care fac acest lucru în toată țara și pot fi găsite pe site-ul ANRE. În București sunt acreditate un număr de 917 firme.

Afișele care pun în pericol siguranța oamenilor

După explozia din Rahova, pe rețelele de socializare au circulat mai multe postări cu afișe lipite în scări de bloc, în care locatarii erau sfătuiți să nu sune la Distrigaz pentru întreruperi de gaze, fiind invocate costuri mari pentru reconectare.

„Atenție! Pentru întreruperi de gaze nu sunați la Distrigaz! Distrigaz Sud întrerupe furnizarea de gaze și plătim foarte mult verificarea și reconectarea (plătim toți). Distrigaz nu rezolvă problemele proprietarilor”, este scris pe unul dintre afișe.

Exemplu de afiș apărut pe Facebook

Ce trebuie făcut

Legea prevede însă clar că atunci când senzori se activează sau când se simte miros puternic de gaze, proprietarii trebuie să anunțe imediat distribuitorul de gaze.

Acesta trimite un reprezentant cu un echipament care măsoară dacă există sau nu scăpări în acea încăpere. Dacă nu există, senzorul este resetat, alimentarea cu gaze poate continua, iar intervenția nu costă niciun ban.

Dacă există scurgeri de gaz, reprezentantul companiei de distribuție oprește gazele pe coloană și recomandă consumatorilor să ia legătura cu una dintre firmele autorizate de ANRE, care execută lucrări de reparații la instalațiile din casă. Foarte important, angajații distribuitorului nu au voie să recomande o anumită firmă!

Distribuitorul nu taxează deplasarea sau închiderea și redeschiderea gazului în cazul scurgerilor de gaze, potrivit reprezentanților Distrigaz consultați de HotNews.

Se verifică de două ori dacă mai sunt sau nu scăpări de gaz

Pentru intervenții în cazul scurgerilor de gaze, proprietarul sau asociația, în cazul blocurilor, trebuie să aleagă o firmă din lista ANRE și să încheie un contract în baza căruia aceasta va realiza lucrările necesare.

La final, firma eliberează unul sau mai multe documente care atestă că gazul poate fi repornit. Firma trimite o copie a documentelor către distribuitor și îl notifică despre faptul că poate veni să redeschidă gazul.

Distribuitorul trebuie să verifice și el încă o dată dacă mai sunt scăpări de gaz și apoi redeschide robinetul.

Chiar dacă instalația funcționează bine, o dată la doi ani trebuie să facem o verificare tehnică, iar, la fiecare 10 ani, o revizie generală.