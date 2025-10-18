Ce fac detectoarele de gaz și când sunt obligatorii / Lista firmelor acreditate de ANRE care pot monta astfel de echipamente

Detectoarele automate de gaz sunt obligatorii în încăperile în care există centrale sau aragazuri, unde geamurile sunt de tip termopan sau securizat sau au o grosime mai mare de 4 milimetri, prevede legislația în vigoare. Aceste echipamente pot fi montate doar de către firmele autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE). Pe site-ul ANRE găsim o listă de 5.700 de firme acreditate la nivelul întregii țări. Ele își stabilesc singure tarifele pe care le percep clienților.

Normele tehnice privind alimentarea cu gaze naturale impun montarea detectoarelor automate care să declanșeze alarma și să închidă automat furnizarea de gaz atunci când concentrația de gaz metan în aer atinge cel puţin 2% din volum.

Astfel, potrivit ordinului ANRE nr. 89/10.05.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, senzorii de gaz sunt obligatorii în:

Încăperile în care sunt montate aparate consumatoare de gaze (de exemplu centrale, aragaz etc.) în cazul în care suprafețele vitrate (ferestrele) au geamuri cu grosime mai mare de 4 milimetri sau sunt de tip special (termopan, securizat etc.).

Încăperile în care există risc semnificativ de intoxicații, incendii sau explozii datorate unor scurgeri de gaze naturale acumulate.

Aceleași norme prevăd că este interzisă scoaterea din funcțiune, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, a detectoarelor automate de gaze sau utilizarea în continuare a aragazului sau centralei în încăperile în care senzorii respectivi nu funcționează corespunzător specificațiilor tehnice date de producător.

Verificările tehnice la instalațiile de gaze se fac la doi ani, iar revizia generală, la 10 ani

Proprietarii sau utilizatorii instalațiilor de gaze naturale sunt responsabili de exploatarea și întreținerea instalațiilor.

Ei trebuie să realizeze verificările tehnice periodice o dată la maximum 2 ani și revizia tehnică generală cel târziu la fiecare 10 ani.

În cazul în care, în urma verificării sau reviziei, se constată că instalația nu îndeplinește condițiile de funcționare sigură, clientul are obligația să ia măsuri pentru repararea echipamentelor, inclusiv montarea detectoarelor automatice cu electroventile, acolo unde este cazul.

Reparațiile la echipamente și montarea detectoarelor pot fi realizate numai de operatori economici autorizați ANRE, în baza unui contract de prestări servicii.

Dacă clientul nu poate prezenta dovada efectuării verificărilor sau reviziilor periodice, operatorul sistemului de distribuție de gaze are dreptul să întrerupă alimentarea cu gaze până la remedieri sau până la prezentarea documentelor.

Lista firmelor autorizate pentru a face lucrări în sectorul gazelor naturale, pe site-ul ANRE

Pe site-ul ANRE există o listă cu aproape 5.700 de firme (5.696 mai exact) în toată țara autorizate pentru a face astfel de lucrări în domeniul gazelor naturale.

Aici putem alege o firmă în funcție de județul și localitatea în care suntem și de tipul autorizației: de proiectare sau de execuţie instalaţii gaze, de racordare etc. Pentru București, în listă sunt 917 firme.

Proprietarul instalației de gaze, utilizatorul sau asociația de proprietari, în cazul blocurilor, încheie un contract cu firma pe care și-o alege. Această firmă realizează lucrările și emite o documentație cu care proprietarul instalației solicită companiei de distribuție reluarea furnizării de gaze.

De subliniat este și faptul că reprezentanții distribuitorului de gaze (Distrigaz Sud în cazul exploziei din Rahova) nu au dreptul să recomande sau să sugereze vreo firmă de lucrări, doar să precizeze că este nevoie ca firma să fie autorizată ANRE. Oamenii sunt liberi să aleagă ce firmă doresc din lista ANRE.

Tarifele practicate de firmele autorizate ANRE nu sunt reglementate. Firmele au libertatea să stabilească propriile tarife, în funcție de costuri, complexitatea lucrărilor, zona geografică și alți factori economici.