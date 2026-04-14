Cine se află în spatele panourilor cu mesaje false anti-cezariană care au apărut în București. Teoriile pe care le promovează

Unul dintre afișele cu mesaj anti-cezariană din București Foto: Snoop

Siteul de investigații Snoop a descoperit că Fundația Corporate Transparency, care promovează diverse teorii ale conspirației prin campanii publicitare, a comandat zecile de panouri anti-cezariană din București. Ce spun reprezentanții fundației?

De la începutul lunii aprilie, pe zeci de panouri publicitare din București se desfășoară o campanie cu mesaje anti-cezariană. Publicitatea nu e marcată cu numele unei companii sau organizații și nu include informații științifice.

Câteva dintre mesajele care apar pe ele:

„Mit sau realitate: prin chirurgie, cezariana scoate din funcțiune procesul vital al nașterii naturale”

„Mit sau realitate: prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”.

„Nașterea naturală trebuie să fie normalitatea iar cezariana excepția”

Unul dintre panouri, amplasat în Sectorul 5 al Capitalei Foto: Snoop

Calupul de final este identic: „România are o rată a cezarienelor de aproximativ două ori mai mare decât media europeană, potrivit datelor Euro-Peristat și Eurostat. Informează-te despre nașterea naturală!”.

Snoop a aflat că organizația care a plătit aceste panouri se numește Fundația Corporate Transparency, are sediul în București și a mai fost implicată, în trecut, în campanii asemănătoare.

Teoria de la care pleacă: „Distrugerea rasei albe prin oprirea natalității”

Pe site-ul organizației, într-o postare din 17 noiembrie 2025, denumită „CEZARIANA – Război hibrid – rasa albă devine rasa hibridă”, reprezentanții fundației înșiră conspirații împotriva nașterii prin cezariană.

Toate pleacă de la ideea că se dorește „distrugerea rasei albe prin oprirea natalității”, în spatele teoriei fiind „trustul bancar tibetan”.

Dalai Lama – prezentat drept creierul finanțelor mondiale

E vorba de o altă conspirație promovată de Corporate Transparency, despre care a scris Public Record în 2024. Atunci, fundația a amplasat „panouri publicitare costisitoare” în apropierea unor ambasade, prin care îl eticheta pe Dalai Lama, liderul spiritual al budismului tibetan, drept conducător sistemului bancar mondial.

„La o naștere normală se transmite de la mamă la fiică zestrea genetică a contracțiilor si dilatația vaginului în vederea ieșirii fătului”, se afirmă în articol, asemănător cu mesajul „prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”, aflat pe panourile publicitare.

„China finanțează cezariana în secret (prin medicație) pentru dispariția rasei albe”, e un alt fragment din articol. Mai mult, site-ul etichetează așa-zisa campanie a Chinei drept un „Război Genetic”.

Ei denumesc copiii născuți prin cezariană „copii hibrizi”.

Mai mult, reprezentanții fundației cer ca nicio femeie să nu mai folosească „tampoane și absorbante din comerț, fabricate de Companiile Multinaționale” și nicio femeie să nu mai fie operată prin cezariană la cerere.

În articol nu este citată vreo sursă științifică sau medicală pentru vreuna dintre afirmații.

Cine e în spatele fundației

Fundația Corporate Transparency are doi oameni în organizație: Radu Cătălin Grădinaru și Florin Ghencea, conform Public Record.

Primul este asistent în brokeraj și ospătar, absolvent de educație fizică și sport. Al doilea s-a făcut cunoscut drept crainic la meciurile echipei FCSB.

