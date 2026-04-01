Cine sunt cei patru astronauți ai misiunii NASA către lună

NASA va lansa în noaptea de miercuri spre joi un echipaj de patru astronauți către Lună, fiind prima oară când oamenii vor ajunge după 1972 în apropierea acestui corp ceresc. Vor fi mai multe premiere în misiunea Artemis II, care durează zece zile.

NASA a anunțat în aprilie 2023 componența echipajului Artemis II. Astfel, în premieră, în misiunea către Lună vor participa o femeie, un astronaut din afara SUA, dar și un astronaut de culoare.

NASA și-a propus să lanseze racheta SLS pe 1 aprilie, la ora locală 18.24 (22.24 GMT) de la Kennedy Space Center, în Florida. În România va fi ora 1.24 (ziua de 2 aprilie).

Echipajul misiunii Artemis II

Reid Wiseman – Comandant, 50 de ani

Christina Koch – Mission specialist, 47 de ani

Jeremy Hansen – Mission specialist, 50 de ani

Victor J Glover – Pilot, 49 de ani

Reid Wiseman



Reid Wiseman, comandantul misiunii Artemis II, este aviator decorat al US Navy, a participat la două misiuni în Orientul Mijlociu și a fost pilot de test înainte de a fi selectat ca astronaut al NASA, în 2009. A participat la o misiune spațială în 2014, în calitate de inginer de zbor. Atunci a petrecut aproape jumătate de an pe Stația Spațială Internațională și a efectuat și două ieșiri în spațiu.

Este născut în Baltimore și are doi copii. Soția, Carroll Taylor Wiseman, a murit de cancer în 2020. Va lua cu el în capsulă un carnețel pe care să-și noteze gândurile.

Christina Koch

Christina Koch are o carieră prolifică de astronaut (din 2013) și deține și câteva recorduri. În 2019 a făcut mai multe ieșiri extravehiculare la Stația Spațială Internațională, iar la una dintre aceste „space walks”, împreună cu o altă femeie, Jessica Meir, a petrecut mai mult de șapte ore echipată în costum spațial și expusă vidului cosmic. A fost prima ieșire extravehiculară exclusiv feminină.

Koch a petrecut peste 300 de zile în spațiu în 2019, fiind cea mai lungă perioadă petrecută acolo de o femeie din SUA. Per total, foarte puțini astronauți se pot lăuda cu faptul că au stat în spațiul cosmic aproape un an.

Este din Jacksonville (statul North Carolina) și va lua cu ea în capsula Orion câteva mesaje scrise de la cei dragi.

Jeremy Hansen



Canadianul este primul non-american care va participa într-o misiune către Lună și este și singurul membru al echipajului care nu a mai avut ieșiri în spațiu.

A crescut la o fermă în provincia Ontario, a fost pilot pe avioane de vânătoare, iar în 2009 a fost selectat pentru a se pregăti ca astronaut la Canadian Space Agency.

Este căsătorit și are trei copii. Va lua pe cu el patru pandantive în formă de Lună, gravate cu mesajul „Moon and back”. Canadian fiind, va duce cu el și câteva prăjiturele cu sirop de arțar.

Canada are un astronaut în echipajul Artemis II fiindcă este partener oficial în program, iar agenția spațială canadiană a avut contribuții tehnologice esențiale la misiune.

Victor Glover

Victor Glover este fost pilot de vânătoare al US Vavy, dar și pilot de test. A devenit astronaut NASA în 2013 și a fost pilotul misiunii SpaceX Crew-1, petrecând aproape șase luni pe International Space Station. Acea misiune lansată în 2020 a fost specială fiindcă a fost prima după ce capsula Crew Dragon de la SpaceX a primit certificarea. După șase ani, capsula Crew Dragon a dovedit că este super-fiabilă.

Este născut în Pomona, California, este căsătorit, are patru copii și urmează să devină prima persoană de culoare care va călători spre Lună.

Câte zile au petrecut până acum în spațiu

Christina Koch – 328 de zile

Victor J Glover – 168 de zile

Reid Wiseman – 165 de zile

Jeremy Hansen: 0 zile