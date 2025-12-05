Cine sunt clienții Provident și pentru ce folosesc banii împrumutați

Provident Financial România, cel mai important IFN neafiliat unui grup bancar de pe piața românească, a avut un impact direct total de 553,4 milioane de euro în perioada 2006–2024. Valoarea taxelor și contribuțiilor plătite la bugetul de stat a depășit 273 de milioane de euro. Totodată, Provident rămâne unul dintre cei mai mari angajatori britanici, cu un număr mediu de 2.101 de angajați la finalul lui 2024, arată studiul de impact socio-economic realizat de Civitta International, una dintre cele mai importante companii de consultanță din Europa Centrală și de Est.

În fiecare zi, aproape 200.000 de români au încredere că Provident le oferă în mod responsabil ajutorul de care au nevoie pentru a merge înainte. De la începutul activității în România, compania a acordat împrumuturi în valoare totală de aproape 2,1 miliarde de euro. În 2025, valoarea medie a unui împrumut a fost de 4.907 lei. Cel mai mare volum de credite acordat în urban a fost în București, 262 milioane de euro, iar în rural, în județul Dâmbovița, 54,5 milioane de euro. Jumătate dintre clienți s-au împrumutat pentru cheltuieli neprevăzute, 12% pentru reparații și renovări în gospodărie, 9% pentru achiziția de electrocasnice și 5% pentru acoperirea facturilor la utilități.

Care este cel mai solicitat serviciu Provident

„Dacă ne uităm la modul în care a evoluat oferta noastră de produse și canale de distribuție, vedem în continuare o cerere susținută pentru produsul care ne-a consacrat în România: împrumutul la domiciliu, care are în spate o istorie de peste 140 de ani și milioane de clienți în întreaga lume. Credem că modelul nostru actual de business va rămâne relevant pentru o bună parte dintre clienții noștri mult timp de acum înainte”, a declarat Florin Bâlcan, Director General Provident Financial România.

În afara serviciului la domiciliu, Provident oferă și alte produse adaptate trendurilor din industria financiară. Este vorba despre ProviOnline, primul credit 100% online al companiei și parteneriatele cu retaileri. Aceste produse noi atrag clienți mai tineri, de puțin peste 30 de ani, față de media clienților pentru serviciul la domiciliu, care au în jur de 51 de ani. De asemenea, noii clienți sunt preponderent bărbați, în timp ce femeile sunt majoritare în cazul serviciului la domiciliu.

Impact indirect în economia locală: 1,33 miliarde de euro

Potrivit studiului amintit, valoarea adăugată indirect creată de Provident prin activitatea clienților și a furnizorilor săi este de 1,33 miliarde de euro. Această contribuție provine în special din comerț, construcții, servicii profesionale și tehnice, IT&C, transport și depozitare, precum și din servicii administrative și suport. 33,5% din impactul indirect generat de Provident este realizat în mediul rural și 66,5% în cel urban.

Provident este parte a unui grup britanic puternic, listat la bursa din Londra

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 1,7 milioane de clienți în 9 țări din Europa, precum și în Mexic și Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală și de Sud-Est și companie internațională listată la Bursa din Londra. Din 2006, Provident a investit în România peste 553 de milioane de euro și a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 273 de milioane de euro. Cu peste 2.000 de angajați, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din România.

Articol susținut de Provident