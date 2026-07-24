Cine sunt milionarii care îl roagă pe premier să le taxeze mai mult averile. „Ne permitem acest lucru”

Un grup de britanici înstăriți i-au solicitat noului prim-ministru Andy Burnham să fie impozitați mai mult.

Printre cei 120 de milionari se numără fostul fotbalist Gary Lineker și producătorul muzical Brian Eno, scrie BBC.

„Ne permitem acest lucru. Nu vorbim despre impozite mai mari pentru cei care se trezesc și merg la muncă în fiecare zi pentru a-și câștiga venitul, ci pentru cei mai bogați, al căror venit provine din averea pe care o dețin”, i-au transmis britanicii instăriți lui Burnham, într-o scrisoare deschisă.

Scrisoare a fost inițiată de „Patriotic Millionaires”, un grup de persoane foarte bogate care pledează pentru impozitarea mai mare a averilor mari, reducerea oricărei forme de inegalitate economică și reformarea sistemului fiscal.

Prin această epistolă, grupul susține că măsura ar conduce la o societate mai echitabilă și a solicitat o „redistribuire a bogăției și a puterii de la cei mai bogați”.

Britanicii pot dona voluntar către Trezorerie

Oamenii pot deja să doneze voluntar bani sau acțiuni către Trezorerie folosind un sistem de donații, conform BBC.

Lidera opoziției, Kemi Badenoch, a declarat că Lineker este „mai mult decât binevenit să plătească mai multe impozite; poate scrie un cec către Trezorerie, nimeni nu-l oprește.”

Kemi Badenoch, lidera Partidului Conservator din Marea Britanie, FOTO: Mark Thomas / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Patriotic Millionaires” susține un impozit de 2% asupra averilor de peste 10 milioane de lire sterline.

„Milionarii sunt un grup patriotic”, au afirmat aceștia în scrisoare. „Iubim această țară și vrem ca ea să prospere.”

„Dar succesul necesită investiții, iar o sursă principală de capital de investiții nefolosit se află la noi, sub formă de potențial neimpozitat”, a mai susținut grupul.

Cine a mai semnat scrisoarea deschisă

Printre alți semnatari se numără Richard Curtis, scenaristul filmului „Notting Hill”, și Ian Gregg, fostul director general al Greggs și fiul fondatorului celui mai popular lanț de patiserii și fast-food din UK.

Richard Curtis. Sursă foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Scriitoarea scoțiană de romane polițiste Val McDermid și fostul trader financiar devenit activist Gary Stevenson au semnat, de asemenea, scrisoarea.

Val McDermid. Sursă foto: Rich Dyson / Alamy / Profimedia

Secretarul-șef al Trezoreriei, Emma Reynolds, a declarat că ar saluta creșterea impozitelor plătite de milionarii din Marea Britanie, dar a precizat că orice schimbări majore vor fi anunțate în cadrul prezentării bugetului.

Acest apel pentru impozite mai mari asupra celor bogați vine după campanii similare din anii anteriori.

Noul premier britanic nu a exclus un impozit pe avere

Burnham nu a exclus posibilitatea unui impozit pe avere atunci când a fost întrebat despre acest lucru de Lineker, fostul prezentator, cel mai bine plătit jurnalist de la BBC, cu câteva zile înainte de a deveni prim-ministru.

Andy Burnham, noul prim-ministru britanic. FOTO: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

El a sugerat că s-ar putea să fie nevoit „să ceară puțin mai mult” din punct de vedere fiscal la un moment dat.

Lineker câștiga aproximativ 1,3 milioane de lire sterline pe an înainte de a părăsi BBC. Averea sa este estimată la 30 de milioane de lire sterline.

Organizația „Patriotic Millionaires” a precizat că, potrivit propriului sondaj, majoritatea milionarilor doreau o impozitare mai mare pe averile lor.

Sistemul fiscal, „foarte generos” cu bogații

„Au mai rămas câțiva oameni cu o gândire economică învechită și alții, disperați să se agațe de fiecare bănuț pe care îl pot păstra… Cei care nu pot vedea dincolo de propriul interes nu au ce căuta în proiectarea unei Britanii pentru viitor”, se menționează în scrisoare.

Muzicianul Brian Eno a declarat pentru BBC Radio Lincolnshire că sistemul fiscal este „foarte generos cu oamenii bogați”.

Brian Eno. Sursă foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

De asemenea, el a respins ideea că mulți milionari ar părăsi Marea Britanie dacă ar fi impozitați prea mult, dând ca exemplu țări din Scandinavia.