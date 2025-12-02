Cine sunt oamenii din spatele paginilor de Facebook care alimentează nostalgiile comuniste și exploatează emoții cu postări de genul „Nimeni nu mă apreciază”

O rețea de aproape 50 de pagini de Facebook, alimentate cu imagini și texte generate de inteligența artificială, a reușit să ajungă pe ecranele a peste 36 de milioane de români. Paginile au fost folosite inclusiv pentru a promova oameni politici în perioade electorale, scriu jurnaliștii Luiza Vasiliu și Victor Ilie, cei care au descoperit această rețea și au publicat investigația pe contul lor de Substack.

Demersul celor doi jurnaliști a încercat să răspundă la întrebarea dacă paginile de Facebook, apărute în ultima perioadă, care exploatează emoția publică cu postări de genul „Am făcut acest lucru și nimeni nu apreciază”, au în spate un mecanism coordonat.

După ce au analizat un eșantion de 50 de pagini de Facebook au ajuns la concluzia că este vorba despre aceleași conturi, finanțate cu sute de mii de lei și cu pagini care postează automatizat.

Rețeaua numită de jurnaliști „România frumoasă” a umplut Facebook cu sute de mii de postări cu imagini generate de inteligența artificială. Postările conțin titluri alarmiste și articole redistribuite mecanic între zeci de site-uri. Conținutul este menit să stârnească panică și nostalgie. Sunt folosite accidente, boli, decese, dar și amintiri din perioada comunistă. În acest fel, milioane de români au fost atrași spre zeci de site-uri necunoscute, legate între ele prin aceleași conturi de Google și aceiași bani de publicitate.

Rețeaua a promovat personaje ca George Simion și Călin Georgescu, atacând totodată politicieni ca Nicușor Dan. Mai multe postări cu imaginea președintelui, deformată digital, au fost postate pe Facebook.

Toate acestea sunt realizate de o platformă AI care generează texte, imagini și le postează automat pe rețelele sociale. Vârfurile de activitate apar fix în campaniile electorale.

Unele pagini au fost înființate în 2018

Printre paginile care fac parte din această rețea se numără „România Modernă”, „România Eternă”, „România Culturală” și „România Solitară” iar administratorii au pompat între 188.300 și 231.119 lei în promovarea lor. Acestea plăteau pentru reclame în care cereau aprecieri, folosind cârlige religioase, care glorificau perioada comunistă sau sărăcia, imagini generate de inteligența artificială și fotografii cu candidatul pro-rus Călin Georgescu pentru a aduna cât mai mulți ochi și urechi gata să le urmărească. În total, datele analizate de jurnaliști arată că postările celor aproape 50 de pagini au avut 36.791.382 de afișări în ecranele românilor.

O parte dintre aceste pagini au fost folosite prima oară pentru campania electorală de la alegerile locale, europarlamentare și în timpul alegerilor anulate din 2024. Altele au fost înregistrate în 2025 și au fost folosite și pentru campania anti-Nicușor Dan și pro-George Simion, dar altele sunt și mai vechi și au fost active în perioada protestului din 10 August 2018.

Unul din oamenii din spatele rețelei spune că face doar bani din publicitate

Folosindu-se de o vulnerabilitate din sistemul de programare, jurnaliștii au reușit să identifice o adresă de mail care aparține lui Sebastian Ciobanu, un cetățean din orașul Negrești, județul Vaslui, stabilit la Dublin. Ciobanu distribuie pe profilul personal linkuri de pe trei site-uri care sunt adresate buzoienilor, dar în realitate publică aceleași știri ca romaniaculturala.eu, un site din rețeaua analizată unde jurnaliștii l-au identificat pe Ciobanu.

Începând cu 21 martie, unul dintre aceste site-uri, buzauonline.net, a început să afișeze adresa de email a unui alt tânăr din Negrești, Marian Miron. El este un programator de aplicații pentru android. Fratele său, Andrei, face de asemenea parte din rețea. Marian Miron a declarat pentru Radio Europa Liberă că nu face propagandă, ci face bani din publicitatea livrată. Miron este singurul membru al rețelei care a vorbit public până acum.

Cele aproape 50 de pagini de Facebook din rețeaua „România frumoasă” au distribuit de 2.060 de ori site-ul avramflorea.ro, iar rețeaua cuprinde și o pagină cu peste 160 de mii de urmăritori cu același nume, unde sunt distribuite sistematic același tip de materiale. Acestea sunt deținute de un tânăr care abia a împlinit 20 de ani, din Valea Jiului, și pe care îl cheamă chiar Avram Florea.

Un alt nume care se leagă de rețea este Octavian Dumitrașcu, programator și muzicant de ocazie din Buzău, scriu cei doi jurnaliști de investigație. Dumitrașcu a apărut la vedere pe site-ul buzauonline.ro, site care a dispărut însă după alegerile prezidențiale din 2025. La 19 ani, am descoperit o pasiune profundă pentru programare și web design”, povestește pe site Dumitrașcu.

Jurnaliștii l-au întrebat pe acesta dacă-i cunoaște pe frații Avram, Florea sau Sebastian, acesta a negat, dar ulterior și-a amintit că le-a vândut site-ul„buzauonline.ro și multe altele” și s-a arătat surprins că i-au păstrat numele pe site. A mai adăugat că le-a vândut mai multe „site-uri și softuri tip saas, automatizări de postări.”

Investigația despre oamenii din spatele rețelei „România frumoasă”, poate fi citită pe „Drepturi și strâmbe”.