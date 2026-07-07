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Actualitate

Cine sunt oamenii din spatele „revoluției flamingo”: „Pentru ca noi să stăm, trebuie ca voi să plecați” / Legăturile cu Donald Trump și planul din România

Sebastian Pricop
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De mai bine de o lună, zeci de mii de albanezi au ieșit în stradă, cerând ceva ce depășește cu mult soarta unei insule sau a unei investiții: dreptul de a avea un cuvânt de spus în viitorul țării lor. 

  • Protestele au fost declanșate de furia publică față de un proiect imobiliar de lux, dezvoltat de oameni de afaceri printre care Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, Donald Trump.
  • Protestatarii cer demisia atât a premierului Edi Rama, aflat în funcție de 13 ani, dar și a liderului opoziției, Sali Berisha.
  • Edi Rama, către protestatari: „Fuck you!”
  • România se afla și ea pe harta unde apropiații lui Trump vor să se extindă. Compania lui Donald Trump vrea să construiască un teren de golf și apartamente de lux în Cluj. Locația e lângă Pata Rât, groapa de gunoi unde trăiesc în sărăcie mii de oameni.
  • Articolul este parte a proiectului transfrontalier PULSE și a fost scris de Sebastian Pricop (HotNews.) și de Michael Konstantopoulos (EFSYN/Grecia), cu sprijinul OBCT (Italia).

Protestele au izbucnit la final de mai. Oamenii au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea privind planurile de a construi hoteluri pe Insula Sazan, nelocuită în prezent, și în apropierea ariei protejate Vjosa-Narta, o zonă care servește drept habitat pentru păsări flamingo, foci și broaște țestoase.

Manifestațiile care au devenit cunoscute sub numele de „Revoluția Flamingo” s-au transformat rapid în ceva mult mai amplu decât un protest privind nerespectarea normelor de mediu.

Pulse - Europe Beyond The Beat

Proiectul PULSE este o inițiativă europeană de promovare a parteneriatelor jurnalistice transfrontaliere, co-finanțată de Comisia Europeană (DG CONNECT) în cadrul Acțiunilor Multimedia prin acordul de grant LC-02772862. HotNews.ro colaborează în cadrul proiectului cu alte publicații prestigioase din Europa: Delfi (Lituania), Deník Referendum (Cehia), cel mai mare ziar austriac Der Standard (Austria), unele dintre cele mai mari publicații din Grecia – EFSYN, El Confidencial – Spania, cel mai mare ziar polonez Gazeta Wyborcza, cel mai vechi site analitic și informațional bulgar Mediapool, una dintre cele mai mari publicații independente maghiare HVG și ziar italian cu profil economic Il Sole 24 Ore, una dintre cele mai vechi și puternice publicații din Peninsulă.


Trei organizații media transnaționale de renume – OBCT (Italia), N-ost (Germania) și Voxeurop (Franța) vor coordona activitățile proiectului.