Compania lui Donald Trump vrea să construiască un teren de golf și apartamente de lux în Cluj. Locația e lângă Pata Rât, groapa de gunoi unde trăiesc în sărăcie mii de oameni 

Compania lui Donald Trump vrea să construiască un teren de golf și apartamente de lux în Cluj. Locația e lângă groapa de gunoi unde trăiesc în sărăcie mii de oameni.

Proiectul este unul care va pune în premieră numele Trump pe piața imobiliară din România. El este parte a unui demers susținut al companiei Trump Organization, conduse acum de fiii președintelui american, de a se extinde pe piața internațională unde are o prezență puternică de zeci de ani.

Obiectivul investiției este de a pune numele lui Trump pe apartamente de lux și pe un teren de golf situate nu departe de o așezare informală în care romii au fost practic exilați, fiind nevoiți să trăiască lângă deșeuri toxice, scrie vineri New York Times care a investigat cazul.

Joi, publicația locală clujcapitala.ro relata că proiectul pe care îl estima la peste 500 de milioane de dolari a primit aprobarea de la Comisia de Urbanism din Primăria Cluj. Articolul preciza că locația aleasă pentru proiectul imobiliar este Dealul Borzaș.

Proiectul și contribuția financiară a Trump Organization nu au fost încă anunțate public de către Trump Organization.

Acesta se află în apropiere de Pata Rât, zonă de la periferia municipiului Cluj-Napoca, cunoscută drept locul unde se află rampa de gunoi a orașului. Zona a devenit o comunitate marginalizată, unde locuiesc aproximativ 3.000 de persoane, multe dintre ele fiind evacuate de autorități, trăind în condiții precare de sărăcie extremă și segregare socială.

Groapa de gunoi Pata Rât. Foto: Melinda Nagy / Shutterstock

Într-o serie de reportaje publicate în 2024, PressOne a arătat condițiile inumane care riscă oricând să provoace o epidemie care să afecteze oamenii din această comunitate.

Groapa de gunoi Pata Rat, Cluj Napoca, Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Așezarea romă improvizată, numită Pata Rât, există de zeci de ani. Locuitorii își petrec zilele căutând obiecte de valoare printre mormanele de gunoi din groapa de gunoi. În plus, autoritățile locale au mutat cu forța acolo mai multe familii, amintește și New York Times.

„Încearcă să vândă oamenilor iluzii”

Publicația americană arată că acordul implică compania într-un litigiu între foștii parteneri ai proiectului, precum și în controversele legate de groapa de gunoi și de întrebarea ce se va întâmpla cu comunitatea care trăiește în prezent acolo. Activiștii susțin că dezvoltatorii au ignorat aceste probleme timp de ani de zile.

„Încearcă să vândă oamenilor iluzii”, a declarat Alex Fechete, un activist pentru dreptul la locuință care reprezintă membrii comunității rome. „Arată clădirile din sticlă și nu arată ghetoul sau cât de aproape este de groapa de gunoi.”

Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Matei Bărbulescu arată că „proiectul ar urma să fie pus pe picioare împreună cu un dezvoltator local și vine, de fapt, peste ruinele unui proiect mai vechi, Transylvania Smart City, blocat în anchete de corupție și conflicte între parteneri. Terenul e încă disputat în instanță, iar în jurul lui sunt probleme de mediu și de urbanism care trenează de ani de zile”.

Cine se află în spatele afacerii

New York Times a ajuns și la oamenii din România care lucrează pentru proiectul companiei președintelui american.

Unul dintre ei este Adrian Gurzău, un fost politician român condamnat în trecut cu suspendare pentru corupție. Presa din România l-a prezentat pe acesta drept „finul Elenei Udrea”.

El a declarat pentru ziarul american că, în jurul anului 2022, a pus la cale un plan de dezvoltare a terenului. Și-a imaginat un complex comercial și rezidențial dotat cu un heliport și o legătură funiculară către aeroport.

Pentru acest plan, l-a recrutat pe Ștefan Berciu ca partener. Berciu conduce dezvoltatorul local SDC Properties. Cei doi au discutat dacă există suficientă cerere pentru un teren de golf sau dacă o tiroliană sau un parc de aventuri ar fi mai potrivite.

Gurzău a spus pentru NYT că Berciu a avut ideea de a atrage familia Trump în proiect. „Pentru o clădire ca aceasta, ai nevoie de cireașa de pe tort”, a spus el într-un interviu. „O marcă care să o facă să strălucească.”

Berciu a fost prezent la Washington pentru inaugurarea președintelui Trump în 2025. Alături de el a mers și Avram Gal, care, din tribune, a postat videoclipuri în care promova ceaiuri din plante pentru slăbit. Gal și Berciu au participat la balul inaugural, iar apoi au mers la Mar-a-Lago pentru a se întâlni cu Eric Trump, fiul președintelui care conduce Trump Organization.

Pe lângă cei trei, New York Times a mai identificat un personaj, care a făcut parte și din consiliul de administrație al Trump Tower Chicago. Este vorba despre Onisim Dorneanu, care a declarat că a contribuit la avansarea proiectului după ce a contactat Trump Organization în 2023 și a propus o afacere la Cluj.

Dispute în instanță privind investiția

Între timp, între părți a intervenit un conflict, iar Dorneanu a dat în judecată Trump Organization, acuzându-o că a înșelat investitorii din Chicago. El nu are nicio implicare în afacerea din România.

Și Gurzău se află într-un litigiu, unul privind proprietatea pe care familia Trump o are în vedere. El susține că Berciu, fostul său partener, l-a exclus din proiect în mijlocul unei dispute legate de datorii și s-a asociat cu familia Trump.

Domnul Berciu a declarat că proiectul va continua doar pe terenuri cu drepturi de proprietate clare. „Trump nu-și poate permite, și nici noi, să construim pe terenurile altora”, a spus el.