Cine sunt proprietarii francezi ai barului unde s-a produs tragedia din Crans-Montana

Polițiști și mașini mortuare lângă barul Le Constellation care a ars în noaptea de Revelion în Crans-Montana. Foto: Jean-Christophe Bott / AP / Profimedia

Proprietarii barului din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, unde a izbucnit un incendiu în noaptea de Revelion, în care au murit aproximativ 40 de persoane și au fost rănite 115, potrivit ultimului bilanț, sunt un cuplu de francezi, potrivit surselor AFP.

Conform registrului comerțului din cantonul elvețian Valais, barul „Le Constellation” aparține din 2015 unui cuplu prezentat ca fiind format din cetățeni francezi.

Această informație, dezvăluită inițial de ziarul francez Corse-Matin, a fost confirmată pentru France Presse de un prieten al cuplului, Jean-Thomas Filippini, care a spus și că cei doi proprietari ai barului sunt în viață.

Jean-Thomas Filippini a povestit că a primit, în noaptea de Anul Nou, un videoclip cu localul. „Am încercat să-mi contactez prietenii toată noaptea. Soția mi-a răspuns în jurul orei 5 dimineața, spunându-mi că sunt în viață și că este o catastrofă”, a spus el.

Artistul corsican Jean-Thomas Filippini i-a cunoscut pe proprietarii restaurantului în 2015, când a venit cu trupa sa „I Vagabondi” să cânte în barul din Elveția, chiar de 31 decembrie.

Cântărețul și cuplul proprietar al barului au rămas de atunci prieteni. „Când se întorc în Corsica, încercăm să ne vedem. Vin când pot, pentru că sunt foarte muncitori”, a explicat cântărețul.

Cuplul de francezi mai deține un bar-restauran și un han în zona Crans-Montana

Potrivit Corse-Matin, el este originar din Ghisonaccia, în Haute-Corse. Și, potrivit Nice-Matin, ea este originară de pe Coasta de Azur.

Cuplul mai deține alte două localuri, potrivit registrului comerțului din cantonul Valais: Le Senso, un bar-restaurant specializat în hamburgeri în stațiunea Crans-Montana, și Le Vieux-Chalet în satul vecin Lens, care se prezintă ca o „han corsican”.

Joi, în jurul orei 01:30, un incendiu de origine necunoscută a izbucnit în barul Le Constellation, frecventat de numeroși turiști, potrivit poliției cantonului Valais.

O anchetă este în curs pentru a determina cauzele incendiului, dar ipoteza unui atentat este exclusă, au indicat autoritățile cantonale.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe francez, doi francezi au fost răniți în incendiu care, conform ultimului bilanț al poliției elvețiene, a făcut aproximativ 40 de morți și aproximativ 115 răniți, majoritatea grav.