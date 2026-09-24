Cine sunt șefii companiilor de stat care încasează cei mai mulți bani și câți dintre ei cumulează mai multe funcții. Top 20 cele mai mari venituri

Directorul general la Aeroporturi București, Bogdan Stelian Mîndrescu, are cel mai mare venit înregistrat în rândul șefilor a peste 120 de companii de stat din România. Câștigă lunar, prin cumul de funcții, peste 134.000 lei brut, adică peste 26.800 de euro.

Platforma guvernanta.gov.ro, lansată joi de guvern, centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat. Include informații despre 121 din cele aproape 1.900 de companii de stat din România aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea unei instituții publice centrale, precum și despre persoanele care ocupă funcțiile de conducere.

Platforma oferă acces la peste 1.350 de documente referitoare la membrii consiliilor de administrație ori supraveghere și la directorat. Dintre acestea, peste 650 sunt CV-urile persoanelor aflate în funcții de conducere și alte peste 600 reprezintă contracte de mandat.

Datele de pe platformă arată că 104 persoane ocupă cel puțin două funcții în 98 de companii de stat. Veniturile totale declarate ale acestora ajung la 3,26 milioane de lei brut pe lună.

Peste 370 persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 lei brut, 115 încasează venituri între 25.000-50.000 lei brut, 36 încasează venituri între 50.000 și 100.000 lei brut, iar o persoană încasează lunar peste 100.000 lei brut.

Top 20 cele mai mari venituri în companiile de stat

1. Cel mai mare venit total declarat din rândul persoanelor cu funcții cumulate în companiile incluse în platformă este cel al lui Bogdan Stelian Mîndrescu: 134.146 de lei brut.

Bogdan Stelian Mîndrescu. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Mîndrescu figurează cu trei funcții: director general al Companiei Naționale „Aeroporturi București” SA, membru în Consiliul de Administrație al Registrului Auto Român și membru în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile Române.

Este, potrivit datelor publicate de Guvern, singura persoană din lista cumulului de funcții care depășește pragul de 100.000 de lei venit brut total declarat.

Mîndrescu este director general Aeroporturi București din septembrie 2025, însă a mai deținut această funcție și în perioada 2017-2018. Este membru CA la RAR și AACR din 2022.

2. Pe locul următor se află Mustafa Sinan, cu un venit total declarat de 95.378 de lei brut.

Mustafa Sinan. Foto: Midia Green Energy

Acesta ocupă trei poziții: președinte al Consiliului de Administrație al Midia Green Energy SA, membru în Consiliul de Administrație al Energonuclear SA și director general al CNCIR SA – Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune.

3. Aristotel Marius Jude, membru în Consiliul de Administrație al Romgaz și director general adjunct al aceleiași companii, figurează cu un venit total declarat de 71.370 de lei brut.

Aristotel Marius Juda. Inquam Photos / Octav Ganea

Acest venit este doar pentru funcția de director general adjunct, deoarece nu a fost declarat cel pentru funcția de membru în Consiliul de Adminstrație.

4. La un nivel apropiat se află Marius Adrian Cojoc, care cumulează funcția de director general al ROMATSA cu cea de membru în Consiliul de Administrație al aceleiași regii.

Marius Adrian Cojoc. Inquam Photos / Alex Nicodim

Venitul total declarat este de 71.000 de lei brut.

5. Andrei Gabriel Benghea Mălăieș figurează cu două funcții, ambele de membru în consilii de administrație, la Romgaz și Rasirom, de unde obține 70.978 de lei brut.

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș. Foto: Nuclearelectrica

6. Urmează Adrian George Foghiș, cu 70.287 de lei, care este președinte al Consiliului de Administrație al Energonuclear și președinte al Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE).

Adrian Foghiș. Foto: Agerpres

7. Ion Sterian, director general al Transgaz, apare în platformă și ca membru în Consiliul de Administrație al aceleiași companii, venitul total declarat pentru cele două funcții fiind de 67.365 de lei brut.

Sterian Ion, șeful Transgaz, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Acest venit este doar pentru funcția de director, nefiind declarat și cel pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație.

8. Un alt caz cu trei poziții este cel al Mirelei Adriana Pavel, care are funcția de director general al Electrocentrale București (ELCEN) și este membru în Consiliul de Administrație al ELCEN, precum și membru în CA al Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Venitul total declarat este de 66.503 lei brut.

9. Ileana Mirela Bîrchi figurează cu două mandate de membru în consiliile de administrație ale CNAIR și Companiei Naționale Aeroporturi București, pentru un venit total declarat de 64.576 de lei brut.

10. Pe locul 10, cu un venit declarat de 61.620 lei brut, se află Decebal Băescu, director general al Teletrans, care ocupă și două funcții de membru în Consiliile de Administrație al SMART SA și Teletrans, ambele companii deținute de Transelectrica.

11. Pe locul următor este Ștefăniță Munteanu, directorul general al Transelectrica și membru în Consiliul de Administrație al ROFERSPED SA, cu un venit declarat de 60.178 lei brut.

12. Constanța Coman, cu un venit declarat de 59.783 lei, este membru în consiliile de administrație ale Loteriei Române și Romatsa.

13. Ionuț Laurențiu Mașala, cu un venit declarat de 59.448 lei brut, este director general al Companiei Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și membru în Consiliul de Administație al CFR SA.

14. Sorin Chiriță, cu un venit declarat de 59.078 lei brut, este membru directorat al Societății de Administrare a Participaţiilor în Energie SA și membru în Consilul de Administrație al Nuclearelectrica Serv SRL.

15. Răzvan Marian Pîrcălăbescu, cu un venit declarat de 58.662 lei brut, este director general al Romarm, președinte al Consiliului de Administrașție al Carfil SA (filială ROMARM) și președinte CA al Şantierului Naval Mangalia.

16. Ioan Nani cumulează două funcții în cadrul Antibiotice SA: membru al Consiliului de Administrație și director general. Venitul declarat aferent funcțiilor este de 53.480 de lei brut.

17. Marius Gabriel Nuț deține două funcții în companii diferite: este președinte al Consiliului de Administrație al Romgaz și membru al Consiliului de Administrație al Midia Green Energy. Venitul declarat este de 52.593 de lei brut.

18. Adriana Constantina Costescu cumulează funcția de membru al Consiliului de Administrație cu cea de director general al Regiei Autonome Monitorul Oficial. Venitul declarat pentru cele două funcții este de 50.679 de lei brut.

19. Bogdan Ștefan Chițescu apare cu funcții cumulate în zona companiilor miniere de stat, între acestea numărându-se membru al Consiliului de Administrație al Cupru Min SA Abrud și o funcție în cadrul Exploatării Miniere. Venitul este 48.542 de lei brut.

20. Manuela Petronela Stan Olteanu, cu un venit declarat de 48.345 lei brut, este membru în Consiliile de Administrație ale Midia Green Energy SA și Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat și Recipientelor Sub Presiune (CNCIR) SA.

Funcții cumulate în companii din energie, transport și infrastructură

Topul este realizat în funcție de veniturile brute declarate. Sunt funcții pentru care unele persoane nu au declarat nicio sumă, astfel de cazuri fiind la Romgaz și Transgaz. Există situații în care o persoană cumulează funcția executivă cu un mandat în CA al aceleiași companii.

Lista celor 104 care cumulează funcții este dominată de persoane care ocupă funcții de conducere în companii din energie, transporturi, infrastructură și aviație, precum Romgaz, Transgaz, Energonuclear, SAPE, Nuclearelectrica, dar și CNAIR, Aeroporturi București, ROMATSA sau Autoritatea Aeronautică Civilă Română.