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Actualitate

Cine sunt șefii companiilor de stat care încasează cei mai mulți bani și câți dintre ei cumulează mai multe funcții. Top 20 cele mai mari venituri

Claudia Pîrvoiu
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Directorul general la Aeroporturi București, Bogdan Stelian Mîndrescu, are cel mai mare venit înregistrat în rândul șefilor a peste 120 de companii de stat din România. Câștigă lunar, prin cumul de funcții, peste 134.000 lei brut, adică peste 26.800 de euro.

  • Datele se regăsesc într-o platformă lansată joi de guvern, care include informații despre 121 de companii de stat.
  • Câți dintre șefii companiilor de stat ocupă simultan cele mai multe funcții și ce venituri încasează lunar.
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