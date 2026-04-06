Cine va prelua puterea în Coreea de Nord? Spionajul din Coreea de Sud invocă „informații credibile”

Agenția de informații din Coreea de Sud consideră că fiica adolescentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un a fost desemnată drept succesoarea sa, au anunțat luni parlamentarii sud-coreeni, transmite Reuters.

Serviciul Național de Informații (NIS) a declarat parlamentarilor că evaluarea sa nu se bazează pe deducții circumstanțiale, ci pe ceea ce a descris ca fiind „informații credibile” colectate de agenție, potrivit declarațiilor membrilor partidului de guvernământ și ai opoziției după o ședință parlamentară cu ușile închise.

NIS a afirmat că imaginile recente cu fiica lui Kim Jong Un conducând un tanc au avut scopul de a evidenția presupusa ei aptitudine militară și de a risipi îndoielile cu privire la o moștenitoare a puterii de la Phenian, au declarat parlamentarii.

Presa de stat din Coreea de Nord, KCNA, a publicat luna trecută fotografii cu Kim și fiica sa conducând un tanc nou, după ce imagini anterioare o arătau pe aceasta trăgând cu pușca la un poligon de tragere și folosind un pistol.

Astfel de scene sunt menite să aducă un „omagiu” propriilor apariții militare publice ale lui Kim de la începutul anilor 2010, când era pregătit să-i succeadă tatălui său, a declarat Park Sun-won, deputat al Partidului Democrat aflat la guvernare.

Cea mai recentă evaluare a Coreei de Sud cu privire la fiica lui Kim, despre care se crede că are în jur de 13 ani și că se numește Ju Ae, reprezintă o evoluție față de analiza anterioară a agenției de spionaj, care afirma că „probabil” îi va succeda tatălui său.

Prezența repetată a lui Ju Ae la evenimente legate de apărare are scopul de a atenua îndoielile cu privire la o succesoare femeie și de a accelera construirea unei narațiuni privind succesiunea, au declarat parlamentarii, citând NIS.

Legiuitorii au afirmat anterior că agenția consideră că rolul ei din ce în ce mai proeminent sugerează că fata este deja tratată ca a doua figură de facto în ierarhia conducerii nord-coreene.