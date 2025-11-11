Cine va prezenta programul de Revelion la Antena 1. Postul TV se întoarce la o veche echipă de vedete

Anul 2026 va fi întâmpinat de Antena 1 cu un program de Revelion care va avea cinci vedete în rolul de co-prezentatori. După plecarea din 2023 a lui Dan Negru de la postul TV, Antena 1 a schimbat de două ori formula de prezentare a Revelionului. Anul acesta, în postura de prezentatori vor fi Nea Mărin, Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Sonny și „Rikito” – ultimii doi fiind prezenți și în emisiunea „Poftiți pe la noi” de la Antena 1.

Dan Negru a prezentat mai bine de două decenii Revelionul la Antena 1, iar după plecarea sa din 2023 la Kanal D postul TV a încercat diverse formule. În 2023, Revelionul a fost prezentat de Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Mărin.

Un an mai târziu, în 2024, postul TV i-a adus în postura de prezentatori pe actrița Ilona Brezoianu și cântărețul Florin Ristei (care prezintă și matinalul de weekend la Antena 1), după cum scria Pagina de Media.

Revelion 2025-2026 la Antena 1: cine prezintă

Antena 1 a anunțat, marți, într-un comunicat de presă, că în acest an se întoarce la formula de prezentare din 2023, însă lui Nea Mărin, Vârciu și Ștefănescu li se adaugă și Sonny și „Rikito” – care au participat și la alte emisiuni ale Antenei 1, cum ar fi „Chefi la Cuțite” sau „Poftiți pe la noi”.

Postul TV precizează și că filmările pentru Revelionul din acest an au loc chiar în aceste zile.

„Filmările îi reunesc pe unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști ai momentului, iar surprizele pe care aceștia le pregătesc se anunță a fi unele de top! În mijlocul petrecerii se află Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito”, conform Antena 1.

„Dacă între Liviu, Andrei și Nea Mărin, se știe deja că se lasă cu unele dintre cele mai amuzante confruntări, atunci e clar: armele acestora vor fi motivul principal pentru care cei de acasă trebuie să țină televizoarele pornite pe 31 decembrie, doar pe Antena 1 și pe AntenaPLAY”, conform postului TV.

„De la hituri, la scenete umoristice, de la tarafuri live, la momente de musical, de la super dansuri care vor ridica sala în picioare, la colaje muzicale surprinzătoare – Revelionul de la Antena 1 le va reuni pe toate și le va duce la nivelul la care niciun minut nu va putea fi lăsat deoparte”, a mai transmis Antena 1.

Pro TV a câștigat anul trecut „bătălia” audiențelor de Revelion

Nu mai puțin de cinci milioane de români s-au uitau la primele trei posturi de televiziune în topul audiențelor de Revelion 2025. Pro TV, Antena 1 și România TV s-au „bătut” pe audiențe cu edițiile lor speciale pentru noaptea de Anul Nou, fiind, detașat, posturile preferate ale românilor azi-noapte.

Pagina de Media scria în ianuarie 2025 că la minutul de aur al sărbătorii, adică momentul începutului noului an, opt milioane de români aveau televizoarele deschise. Dintre aceștia, 62,5% de români au ales să urmărească Pro TV, Antena 1 și România TV.

Câștigătorul detașat al audiențelor de Revelion 2025 a fost Pro TV, cu aproape 2.400.000 de români care se uitau la Protevelion. Audiența postului de televiziune a fost aproape dublă față de Antena 1, care s-a poziționat pe locul doi în top în intervalul 23:55-00:05, la nivelul întregii țări, conform sursei citate.