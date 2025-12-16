Ciocolata Dubai este periculoasă pentru persoanele cu alergii, avertizează o instituție din Marea Britanie

Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume preparatele de tipul ciocolatei Dubai, după ce s-a constatat că o serie de produse nu au îndeplinit standardele alimentare din Regatul Unit, a avertizat agenţia de supraveghere a siguranţei alimentare din această ţară, informează marţi DPA, preluată de Agerpres.

Aceste produse din ciocolată, care conţin de obicei o umplutură din fistic, tahini şi aluat filo mărunţit, au crescut în popularitate în ultimul an.

Cu toate acestea, Agenţia pentru Standarde Alimentare (FSA) a anunţat că a descoperit mai multe dintre aceste produse în Marea Britanie care nu au îndeplinit cerinţele de siguranţă şi etichetare. Rebecca Sudworth, directoarea departamentului de politici din cadrul FSA, a declarat: „Am descoperit că unele produse conţin arahide şi susan, care nu sunt menţionate pe etichetă”.

Agenţia britanică a afirmat că ar fi periculos pentru consumatorii alergici să cumpere aceste batoane de ciocolată. Autoritatea de supraveghere a declarat că analizează datele aferente eşantioanelor prelevate din produsele aflate în prezent în vânzare pentru a verifica dacă acestea respectă standardele de siguranţă alimentară.

FSA a adăugat că le recomandă consumatorilor cu alergii să evite ciocolata de tip Dubai, ca măsură de precauţie, până când vor fi cunoscute rezultatele complete. Rebecca Sudworth a adăugat: „Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume ciocolata de tip Dubai”.

„Dacă vreţi să cumpăraţi un cadou pentru cineva care suferă de alergii, sfatul nostru este să evitaţi achiziţionarea acestor produse. Acest lucru se aplică tuturor alergiilor, nu doar celor la arahide şi la susan. Persoanele fără alergii pot consuma aceste produse, în special dacă sunt furnizate de mărci şi comercianţi cu renume”, a mai spus ea.

Jessica Merryfield, directoarea departamentului de politici şi campanii din cadrul Chartered Trading Standards Institute (CTSI), a declarat: „Cerinţele legale în acest sens sunt clare – orice produs alimentar care conţine alergeni trebuie să fie identificat în mod clar şi etichetat ca atare, pentru a le permite consumatorilor să facă alegeri informate şi sigure”.

„Nerespectarea acestei cerinţe este ilegală şi, de asemenea, extrem de periculoasă, deoarece face ca aceste alimente să fie nesigure pentru persoanele cu alergii alimentare. Îndemnăm toate companiile din sectorul alimentar, inclusiv comercianţii cu amănuntul şi importatorii, să ia măsuri imediate pentru a se conforma acestor dispoziţii”, a adăugat ea.