Lovitură grea pentru ciocolata Dubai. Rețeta, în pericol să fie schimbată din cauza războiului din Iran

Conflictul din Orientul Mijlociu complică exporturile Iranului, unul dintre cei mai mari producători mondiali de fistic, și pune presiune pe o piață deja strânsă, scrie Financial Times.

Războiul din Iran a dus prețurile fisticului la cele mai ridicate valori din ultimii ani, perturbând aprovizionarea într-un moment în care apetitul tot mai mare al consumatorilor pentru alimente pe bază de fistic, cum este ciocolata Dubai, a dus la o creștere bruscă a cererii, notează Agerpres.

„Este ca la jocurile de noroc – nu știm la ce preț să vindem”, a declarat Behnam Heydaripour, director executiv la angrosistul Borna Foods, cu sediul la Londra.

Potrivit Departamentului american al Agriculturii, în ultimii ani Iranul a fost responsabil aproximativ o cincime din producția mondială de fistic și până la 25 până la 30% din exporturile globale. Însă comercianții spun că mutarea recoltei iraniene de fistic a devenit din ce în ce mai dificilă, deoarece războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului perturbă logistica în tot Orientul Mijlociu.

„Războiul a amplificat constrângerile existente”, a declarat Nick Moss, analist la Expana, adăugând că problemele „se acumulează”.

Prețul fisticului, la cel mai ridicat nivel din ultimii ani

Prețul fisticului a crescut până la aproximativ 4,57 dolari pentru o livră în martie, potrivit Expana, cel mai ridicat nivel din 2018. Cererea a fost alimentată parțial de nebunia din jurul ciocolatei Dubai. Acest lucru a contribuit la un boom mai amplu al produselor cu aromă de fistic.

Pe de altă parte, recolta de fistic era deja sub presiune înainte de război. Recoltele din 2025 la principalii producători, inclusiv SUA, Turcia și Iran, au fost sub așteptări, recolta Iranului fiind afectată de secetă. De asemenea, exporturile Iranului au fost frânate de sancțiuni și tulburări interne. Întreruperile periodice ale comunicațiilor din acest an au îngreunat coordonarea vânzărilor, încetinind fluxul de mărfuri chiar înainte de începerea luptelor.

„Este dificil să vorbești cu furnizorii din Iran, deoarece internetul lor a fost închis. Nu pot răspunde la e-mailuri”, a spus Heydaripour.

Războiul a agravat aceste probleme. Companiile maritime au anulat sau redirecționat cursele, întârziind transportul de marfă și crescând costurile. Transportul de fistic către piețe cheie, inclusiv Orientul Mijlociu și India, s-a confruntat cu perturbări.

Problemele „sunt gestionabile deocamdată”, a spus Moss, dar au „un impact semnificative asupra timpului și costurilor”.

Principala rută de export, perturbată grav

Behrooz Agah, membru în boardul Asociației Fisticului din Iran, a declarat că războiul a perturbat grav principala rută de export, prin portul Bandar Abbas din Strâmtoarea Ormuz, deși exporturile au continuat pe rute terestre, dar cu costuri și întârzieri suplimentare.

„În prezent, ruta alternativă pentru trimiterea de fistic către piața din India este prin portul Mersin din Turcia și Canalul Suez, care este semnificativ mai scump și consumator de timp. Pentru transporturile către piața din China, este disponibilă ruta feroviară, deși este, de asemenea, costisitoare și complicată”, a spus Behrooz Agah.

Orientul Mijlociu joacă un rol central în comerțul cu fistic, acționând nu doar ca un consumator major, ci și ca un centru de tranzit. Volume mari de fistic iranian sunt de obicei direcționate prin țări precum Emiratele Arabe Unite și Turcia înainte de a ajunge la cumpărătorii globali.

Perturbarea vine într-un moment critic, a spus Heydaripour. „Ne apropiem de vară, iar vara vindem în mod tradițional mult din cauza înghețatei”.

„Încercăm să înlocuim fisticul iranian, dar există o problemă”

Cumpărătorii se orientează către furnizori alternativi, în special SUA, care reprezintă aproximativ 40% din producția globală. Exportatorii americani au vândut deja cea mai mare parte a stocului disponibil.

„Încercăm să înlocuim fisticul iranian, dar există o problemă. Fisticul iranian conțin un nivel ridicat de ulei în comparație cu alte origini. Asta face o mare diferență în ceea ce privește gustul”, a spus Heydaripour.

Unul dintre clienții săi este un mare producător britanic de baclava. „Nu poate înlocui fisticul iranian cu cel american, deoarece atunci când îl pune în cuptor, se va arde până se usucă”, subliniază Heydaripour.

Căutarea alternativelor începe să se reflecte în prețuri. Comercianții raportează creșteri bruște pe unele piețe spot din Orientul Mijlociu și India.

„Dacă fisticul iranian rămâne inaccesibil pentru o perioadă prelungită, prețurile ar putea continua să crească”, a declarat Moss.

Ciocolat de Dubai cu cremă de fistic. FOTO: © Boerar | Dreamstime.com