Ciorchinii, „noul capitol” lansat de celebrul ghid Michelin. Doar o categorie restrânsă poate obține al treilea nivel al distincției

Oaspeți din industria alimentară au participat la Masterclass-ul MICHELIN Guide x Tokaj la FREVO, în New York, pe 20 noiembrie 2025. FOTO: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

După „stele” pentru restaurante și „chei” pentru hoteluri, Ghidul Michelin își extinde influența și în universul vinurilor odată cu lansarea „ciorchinilor Michelin”, o nouă recompensă dedicată domeniilor viticole, a anunțat marți directorul internațional al acestui ghid gastronomic, Gwendal Poullennec, potrivit AFP.

„Deschidem un nou capitol pentru a le propune pasionaților de gastronomie un nou reper pentru a celebra talentele viticole”, a declarat Poullennec, într-o conferință de presă.

Această distincție va avea trei niveluri: un ciorchine pentru producătorii „de mare calitate”, doi ciorchini pentru domeniile „de excelență” și trei ciorchini pentru producătorii „de excepție”.

La fel ca în cazul restaurantelor și hotelurilor, mențiunea „recomandat”, pentru domeniile viticole care nu au obținut încă un ciorchine, va completa acest sistem de premiere, notează Agerpres.

Pentru a stabili ierarhia, cinci criterii sunt evaluate: calitatea agronomiei, reflectarea „muncii în vie”, măiestria tehnică în pivniță, identitatea vinului – măsurând caracterul său „inimitabil”, „echilibrul său”, „promisiunea de armonie” – și constanța acestuia de-a lungul mai multor recolte.

Vizitele și evaluările vor fi realizate de o echipă de experți salariați, pentru a garanta independența noii distincții, a precizat directorul Ghidului Michelin.

„Este vorba despre o abordare care nu se pretinde a fi exhaustivă”, a dat asigurări Gwendal Poullenec.

Primii ciorchini Michelin vor viza vinuri din regiunile Bordeaux și Burgundia și vor fi dezvăluiți în 2026 în două evenimente distincte, ale căror date calendaristice nu au fost deocamdată anunțate.

Ghidul Michelin intenționează să își extindă apoi selecția și la alte regiuni viticole din Franța și din lumea întreagă în anii următori. Acest conținut va fi disponibil pe platformele digitale Michelin.

La un an după ce a înmânat primele sale chei Michelin pentru cele mai bune hoteluri, acest ghid își continuă astfel diversificarea.

Incursiunea sa în universul viticol nu este una complet nouă, a reamintit Gwendal Poullennec.

Încă din 1990, primele recomandări ale „ghidului roșu” țineau cont de calitatea vinului servit în restaurante. Mai târziu, restaurantele recompensate cu stele Michelin erau asociate cu sugestii privind vinuri locale. Din 2004, o pictogramă semnalează meniurile cu vinuri remarcabile, completată în 2019 cu un premiu de somelier.

Grupul Michelin a cumpărat totodată, în 2016, Ghidul Parker, considerat o referință mondială în universul criticii specializate în vinuri, ceea ce i-a permis să dobândească „un know-how complementar celui al echipelor noastre”, a precizat Gwendal Poullennec.

Ghidul Parker va continua să existe sub propria sa marcă, a confirmat în luna octombrie CEO-ul Grupului Michelin, Florent Menegaux.