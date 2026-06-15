Ciprian Ciucu acuză „o tentativă de puci” la care este supus astăzi PNL

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunță luni că nu este în ţară pentru a participa la ședința conducerii PNL, în care se discută poziția partidului față de premierul desemnat Adrian Veștea. „A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci”, a scris Ciucu, pe Facebook.

„Sunt la Singapore, la World Cities Summit 2026. A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci la care este supus astăzi Partidul National Liberal. Nu aveam de unde să știu…”, a scris primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

„Deși nu îmi este ușor – din cauza puciului – încerc să mă focalizez pe rostul prezenței mele aici: să învăț, să identific parteneri și know-how, inclusiv soluții financiare la problemele noastre”, a adăugat Ciucu.

Primarul Capitalei a susținut că a avut „trei zile pline”, programul este „epuizant”, dar se bucură de fiecare oră, „de fiecare experiență care ni se oferă, de fiecare întâlnire”.

În continuare, Ciucu a detaliat ce face în Singapore.

„Am fost selectat și invitat să fac parte dintr-un program de training/mentoring/networking de doi ani, împreună cu alți trei primari. Programul ni-i aduce ca mentori pe Anne Hidalgo, fosta primăriță a Parisului (big fan!), și pe experimentatul Jan Vapaavuori, fostul primar al Helsinkiului. Ceea ce este foarte tare, pentru că, chiar dacă am experiență de primar de peste cinci ani, mereu poți învăța de la cei care au fost primari 12 ani”, a spus Ciucu.

„Am avut întâlniri cu miniștri, cu șefi de agenții, șefi de companii. Am vizitat un institut de cercetare și un centru comunitar. Am participat la un panel și la fiecare sesiune tematică. Am câteva idei, vin inspirat. Nu va fi ușor; până la urmă va trebui să rupem și noi pisica și să trecem prin niște reforme serioase”, a conchis primarul general al Capitalei.

Ședință azi la PNL după desemnarea lui Adrian Veştea

Conducerea PNL se reunește luni, de la ora 17.00,într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a discuta poziția partidului față de susținerea premierului desemnat să formeze guvernul Adrian Veștea. Nominalizarea lui Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, a fost făcută duminică dimineață de președintele Nicușor Dan fără consultarea partidelor parlamentare.

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan de „o evidentă încercare de rupere a PNL”, spunând că conducerea PNL nu a fost „informată anterior”, „nici eu personal”.

La rândul său, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a vorbit despre un „complot”, o „trădare” și o „ingerință”.

„Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”, a spus Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.