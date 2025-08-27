Ciprian Ciucu afirmă că ar „detașat” alegerile din Capitală dacă ar fi susținut și de USR. „L-aș bate în București și pe Călin Georgescu”

Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat miercuri pe B1 TV că stă „bine” în sondajele interne ale partidului în privința alegerilor pentru Primăria Capitalei, transmite Agerpres.

Duminică, CURS a publicat un sondaj în care Ciprian Ciucu este la un scor de 11%, sub Cătălin Drulă de la USR (20%) și Daniel Băluță de la PSD (24%). La scurtă vreme, PNL a publicat la rândul său un sondaj, realizat de INSCOP, în care Ciprian Ciucu este pe poziția a 2-a, cu un scor dublu față de cel din cercetarea CURS. Pe primul loc este tot social-democratul Daniel Băluță.

Liberalul este încrezător că ar câștiga „detașat” scrutinul dacă ar fi susținut de o alianță PNL-USR.

„Detașat. Există un sondaj, nu este comandat de mine, dar el există. L-aș bate în București și pe Călin Georgescu. Este singurul loc din țară în care Călin Georgescu ar pierde alegerile”, a declarat, miercuri, Ciprian Ciucu.

Ciucu, care a spus că PNL va avea candidat în cursa electorală din Capitală, susține că stă „bine” în sondajele interne ale partidului.

„În aceste sondaje, da, stau bine. Asta, cumva, mă obligă, dar nu aș vrea să anunț vreo candidatură sau să mă grăbesc sau ceva de genul acesta, până nu avem o dată a alegerilor și până nu avem discuții cu toți partenerii din coaliție”, a adăugat primarul Sectorului 6.

El a spus că astfel de discuții vor fi inițiate după ce va fi fixată data alegerilor pentru Primăria Capitalei.

„Evident, o să vorbim cu toți la început. Evident, predilecția noastră este în acest moment către USR. Mai ales că foarte mulți oameni din USR mi-au apreciat activitatea, prezența publică. Și pentru mine este important să nu îi dezamăgesc”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.

Liberalul a mai declarat că între partidele din coaliția de guvernare nu există „o alianță electorală”, așa că fiecare formațiune „face ce strategie dorește” la alegerile din Capitală.

Ce a spus despre data alegerilor

Vorbind despre data alegerilor, liberalul a declarat că legea „nu este negociabilă” și trebuie respectată”.

„Legea trebuie să fie respectată. Ne batem joc de lege? Nu poți spune: ‘Faci alegeri când îmi convine mie’. Ai un termen prevăzut foarte clar și trebuie respectat, pentru că iar își pierd românii încrederea”, a mai spus Ciprian Ciucu.