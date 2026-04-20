Ciprian Ciucu, atac la președintele Nicușor Dan în criza politică: „Se coordonează mai mult cu PSD”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a spus luni că președintele Nicușor Dan trebuia să intervină în certurile din coaliția de guvernare și să ceară PSD să oprească criza politică, potrivit unei declarații susținute într-o emisiune la Digi24.

„Mi-aș fi dorit ca domnul Nicușor Dan să fi oprit această aventură politică a PSD printr-o simplă declarație: «Nu este oportun în momentul de față să avem o criză politică. Rog PSD să se comporte responsabil», să aștepte termenul până la care PSD va da premierul și să mergem mai departe. Și se încheia totul. Mi-aș fi dorit acest lucru, din păcate, nu s-a întâmplat”, a declarat primarul general.

El a continuat prin a avertiza că „nici PSD și nici președintele nu poate impune Partidului Național Liberal pe cine să propună ca premier.”

„Dacă președintele putea să oprească, nu știu dacă putea să oprească, dar mi-aș fi dorit măcar ca în cazul privat, pentru că știu că vorbește destul de des cu domnul Grindeanu, să-i fi transmis acest lucru: «Domnule, nu este oportun să avem o criză politică»”, a continuat Ciucu.

„Un eșec al președintelui”

Liderul PNL l-a mai acuzat pe președinte că nu a dat dovadă de destulă „fermitate” pentru gestionarea crizei politice, deși în campania electorală a folosit numele lui Ilie Bolojan ca variantă de premier.

„Este un inclusiv un eșec al președintelui, nu doar al României sau al coaliției faptul că această coaliție se va destrăma”, a spus primarul general.

Ciprian Ciucu l-a mai acuzat pe președintele Dan că „Nicușor Dan „se coordonează mai mult cu PSD”

„România nu a avut niciodată anticipate în ultimii 36 de ani. Nu o văd să se întâmple. Și ca să întâmple acest lucru ar trebui ca să ai un președinte care să își asume acest lucru, adică să-și asume că va nominaliza poate pe cineva care va pica în Parlament cel puțin de două ori .Din cât văd eu în momentul de față, din păcate, domnul Nicușor Dan, prin semnalele pe care le dă, nu va face acest lucru și probabil că va juca mai departe cu domnul Grindeanu”, a spus Ciucu.

„Din păcate, în acest moment, președintele României se coordonează mai mult cu PSD, decât cu PNL sau USR”, a continuat el. „În momentul în care vii și vorbești că va merge mai departe coaliția de guvernare fără să ai nici măcar o tresărire în momentul în care se propune debarcarea lui Ilie Bolojan, probabil că au fost niște discuții între domnul Grindeanu și domnul Nicușor Dan”

Ciucu a afirmat că a încercat să-l contacteze pe Nicușor Dan, însă „nu s-a putut”, adăugând că singurele discuții avute cu șeful statului au fost despre bugetul Bucureștiului și urbanism

Ce a spus Nicușor Dan despre criza politică

Întrebat luni de jurnaliști dacă îl susține pe Ilie Bolojan, președintele a afirmat că vrea să-și mențină rolul de „mediator” pentru că există „tensiune socială”. El a refuzat și săptămâna trecută, într-un interviu pentru EuropaFM, să spună explicit dacă îl sprijină în continuare pe Ilie Bolojan.

„Să nu anticipăm, se vor întâmpla niște lucruri în seara asta. Cum am mai spus, există așteptări dintr-o parte sau alta, e o tensiune socială, eu încerc să îmi păstrez rolul de mediator, astfel încât să mă adresez și unei părți, și alteia”, a răspuns luni Nicușor Dan.

Aproximativ 5.000 de membri PSD vor vota în această seară dacă vor continua alături de Ilie Bolojan sau dacă îi retrag sprijinul politic. Liderii se așteaptă ca rezultatul să fie în mare parte pentru retragerea sprijinului, pentru că, după cum declară președintele partidului, Sorin Grindeanu, membrii PSD sunt nemulțumiți.