Zi crucială pentru Guvern: PSD votează susținerea pentru premierul Bolojan. Consultare cu rezultat așteptat, după zile de atacuri tot mai dure

În jur de 5.000 de membri PSD vor decide azi, în prime-time, dacă vor continua alături de Ilie Bolojan sau dacă îi retrag sprijinul politic. Liderii se așteaptă ca rezultatul să fie în mare parte pentru retragerea sprijinului, pentru că, după cum declară președintele partidului, Sorin Grindeanu, primarii, membrii simpli ai PSD sunt nemulțumiți.



Evenimentul „Momentul Adevărului”, care are loc luni, într-o sală din Parlament, începe la ora 17:00 și este de așteptat să dureze în jur de două ore, așadar, votul ar putea avea loc în jurul orei 19:00.

Lideri din partid au „promovat” evenimentul cu trei zile înainte prin postări pe Facebook cu texul: „Ajunge. Până aici. Votez la momentul adevărului. Din toată țara. Cu o singură voce”.

Sorin Grindeanu a declarat vineri, la finalul, penultimei întâlniri regionale care precedă reuniunea de pe 20 aprilie, că „vom avea o nouă realitate de luni încolo. O nouă realitate politică care va fi una nouă nu doar pentru PSD, ci și pentru PNL, și pentru USR, și pentru AUR chiar”.

Vot online, rezultat în prime-time

Practic, luni, aproximativ 5.000 de membri PSD vor vota, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie.

Evenimentul are loc la Parlament, de la ora 17.00. Dar, mai întâi, de dimineață, conducerea PSD are o ședință pentru a stabili exact întreabarea pe care să o adreseze membrilor săi. Cel mai probabil va fi o variație pe forma „Sunteți de acord ca PSD să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”.

Apoi, la ora 17.00, aproximativ 200 de membri din PSD se vor îndrepta spre Parlament, unde în sala Ion I. C. Brătianu va avea loc ședința. Restul de până la 5.000 de membri vor fi participa prin videoconferință.

Votul va fi online. Toți membrii PSD vor scana un cod QR, printr-o aplicație pe care social-democrații au început să o folosească în august 2024, la congresul la care Marcel Ciolacu a fost votat pentru a fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale.

Rezultatul votului e așteptat în jurul orei 19.00, adică atunci când începe segmentul de prime-time.

Sorin Grindeanu spune că un singur om se opune mișcării

Sorin Grindeanu a declarat de mai multe ori la finalul întâlnirilor regionale în care le expune social-democraților din țară mai multe scenarii luate în calcul pentru ce se va întâmpla după data de 20, că un singur om se opune debarcării lui Bolojan.

„A existat un singur om care l-a lăudat pe Bolojan. Unul singur. Și ne-am întâlnit cu mii de oameni. Domnul Toma de la Buzău, îl știți? Este singurul om, din mii, care a spus că trebuie să continuăm pe aceeași linie și a adus ode domnului Bolojan. Dar e singurul. Va avea un vot și domnul Toma”, a spus Grindeanu la Sighetu Marmației cu trei zile înainte de consultarea internă.

În trecut, el l-a numit pe Constantin Toma „bolojenistul nostru” la finalul întâlnirii regionale de la București de la începutul lunii.

Cu toate astea, primarul de la Buzău a declarat pentru HotNews că există mai mulți contestatari ai deciziei lui Grindeanu, însă aleg să nu vorbească public din teamă că își vor pierde funcțiile:

„N-am cum să vă dau nume, fără să le cer aprobarea, dar sunt mulți colegi și președinți de Consilii Județene, și primari și PSD-iști simpli, inclusiv viceprimari. Am vorbit cu un viceprimar dintr-un mare oraș, PSD-ist, și mi-a zis «ne ducem în cap». Le este teamă pentru că, vă dați seama, pentru orice fel de alegere, președintele partidului și cel de județ semnează tot. Mie nu îmi este”, spune Constantin Toma.

Edilul face referire la candidaturi – la cele pentru funcția de primar, pentru Consiliul Județean, pentru funcția de consilier local sau județean, pentru funcții de senatori sau de deputați.

Ce urmează după consultare

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

„Ceea ce pot să vă spun sigur e că în niciun caz, (n.red. – rezultatul votului de pe 20 aprilie) nu va fi să rămânem în forma actuală”, a declarat Sorin Grindeanu, pe 1 aprilie, după cea de a șasea reuniune regională care precedă consultarea.

În acest scenariu, PSD va aștepta până joi, când are loc ședința de Guvern, demisia lui Bolojan, spun surse din partid care știu planul pregătit de social-democrați. Adică, PSD îi dă lui Bolojan trei zile pentru a-și da demisia.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, social-democrați iau în calcul retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat, pentru a-l forța pe premier să ceară un vot de încredere în Parlament.

Dacă cei 7 social-democrați care fac parte din cabinetul Bolojan se retrag, componența politică a Guvernului se schimbă, situație în care, potrivit legii, premierul trebuie să meargă în fața senatorilor și deputaților pentru a cere un nou vot de încredere în 45 de zile.

Dacă primește votul de încredere, adică dacă Parlamentul confirmă susținerea pentru noua formă a Guvernului, Bolojan rămâne premier.

Totuși, Constituția nu prevede ce se întâmplă dacă, după cele 45 de zile, premierul nu cere votul de încredere parlamentarilor. Există precedentul Guvernului condus de Emil Boc care a fost demis prin moțiune de cenzură pe 13 octombrie 2009, după ce PSD și-a retras miniștrii.

Un alt scenariu luat în calcul de liderii PSD este să depună o moțiune de cenzură, însă, potrivit informațiilor HotNews, social-democrații ar iniția sau vota o moțiune doar în cazul în care Bolojan nu va merge în Parlament pentru un vot de încredere.

Bolojan spune că nu demisionează și critică orgoliul PSD

Deși a evitat în ultimele luni, de când a preluat guvernarea, să atace PSD sau să vorbească direct despre strategia social-democraților de a-l ataca continuu, Ilie Bolojan le-a răspuns într-un interviu acordat vineri la Radio România:

„Orgoliu politic supradimensionat. (…) S-ar dori, probabil, să existe un premier tip marionetă, ca unii să fie cu răspunderea, alții cu trasul sforilor prin spate. Eu îmi asum răspunderea. Gândiți-vă că această criză care se prefigurează e ca și când te-ai apuca să îți descoperi casa în toamnă fără să ai țigle și lemne pentru a reface acoperișul”, a mai spus el.

El a afirmat că, „după declaraţiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate şi că luni PSD va vota, într-o manieră sau alta, că nu va mai colabora cu premierul Bolojan”.

Premierul spune că, dacă analizăm ce s-a întâmplat în aceste ultime luni, constatăm o serie de critici venite din partea PSD, care „încălcau evident protocolul de guvernare care prevede că partidele nu trebuie să se atace între ele”.

Bolojan a mai spus că suntem „în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie”, având în vedere „realităţile noastre economice, deficitele bugetare pe care le-am acumulat anii trecuţi şi pe care trebuie să le corectăm, pentru că altfel, indiferent ce guvern vine, plătind dobânzi tot mai mari spaţiile care le are pentru educaţie, pentru sănătate, vor fi tot mai mici”.

De asemenea, premierul a declarat de mai multe ori, chiar și în interviul de vineri, că nu va demisiona sub presiunile PSD.

Luni, în timpul votului PSD, PNL și USR vor organiza ședințe în „coordonare”. Ședința PNL va avea loc de la ora 18, în Modrogan, iar cea a USR se va desfășura la 18:30, la Vila Lac. La ambele evenimente vor participa președinții organizațiilor județene.

Iar marți, de la ora 11.00, liberalii au stabilit să se reunească pentru o ședință de partid la Parlament, la fel ca evenimentul PSD.

Spre deosebire de ședințele obișnuite ale acestui for, marți au fost chemați să ia parte la întâlnire și parlamentarii partidului, primarii PNL de municipii și președinții de Consilii Județene din partea liberalilor, conform surselor HotNews.

