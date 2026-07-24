Ciprian Ciucu acuză „bombe bugetare plasate în ultimii 20 de ani” în bugetul Primăriei Capitalei. Exemplele oferite 

Primarul general, Ciprian Ciucu, a scris pe pagina de Facebook că în fiecare săptămână află de noi datorii ale Primăriei Capitalei, unele vechi de 20 de ani, care generează în permanență penalități. Doar în ultima săptămână a aflat de datorii noi de circa 70 milioane lei, susține el.

„STB vrea să execute ADI TPBI cu “doar” 34,5 de milioane de lei pentru facturi din 2021 si 2023. Bani pe care trebuie să îi dea Primăria. Prefectul a venit ieri la mine cu o hotărâre a unei instanțe în mână cum că Primăria trebuie să îi dea 3,5 milioane de lei pentru că încă din 2018 PMB nu i-a pus la dispoziție un sediu, ei au tot plătit chirie de atunci, chirii de multe milioane, din care cele 3,5 sunt doar pe ultimii trei ani”, a scris Ciucu.

Primarul spune că și omul de afaceri Costică Constanda, care a primit despăgubiri de la Primăria Capitalei pentru Parcul Bordei, a venit să ceară actualizări de 34 milioane lei (n.r. Actualizări cu rata inflației pentru datoria de bază).

Primarul a adus în discuție și datorii de 1,5 milioane lei pe care Termoenergetica o are la ELCEN, datorie strânsă în bună parte deoarece Primăria Capitalei nu a plătit subvenția asumată către Termoenergetica. Ciucu spune că plătește eșalonat, câte 150 milioane lei/lună.

„După ce am preluat mandatul, am crezut că poate nu înțeleg eu Primăria Municipiului București. (…) Nu am avut nicio săptămână, dar niciuna, să nu explodeze o bombă, ceva din trecut, mă refer la bombele bugetare plasate în ultimii 20 de ani și despre care mai aflu săptămânal. La început eram pur și simplu uimit, siderat! Acum m-am obișnuit: acoperi o gaură de scurgere, nu-i nimic, va apărea alta”, a scris Ciucu pe pagina de Facebook.

„Sunt nevoit că în anii următori să fac o minune, să țin financiar Primăria Municipiului București pe linia de plutire, în timp avem și multe lucrări de investiții”, susține el.

El a mai spus și că vor fi necesare „niște reforme suplimentare”.

Care e bugetul Primăriei Capitalei

Bugetul Primăriei Capitalei pe anul 2026 este estimat la 8,4 miliarde de lei.

O treime din bani sunt alocați proiectelor de investiții, iar cele mai mari sume – câte 1 miliard de lei – merg la două proiecte-mamut.

Este vorba despre:

modernizarea celor 50 km de linii de tramvai și a transportului public

modernizarea rețelei de termoficare

Pentru subvenții s-au alocat peste 2,59 miliarde de lei. Din această sumă, 1,37 miliarde lei merg către transportul în comun, iar 1,21 miliarde lei către sistemul de termoficare.

La cheltuieli de funcționare sunt trecute 255 milioane lei pentru despăgubiri, în procese pe care Primăria Capitalei le-a pierdut și dobânzi de 337 milioane lei, aferente creditelor luate.