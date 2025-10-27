Ciprian Ciucu confirmă că intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Liberalul și-a ales sloganul campaniei

Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat luni că a decis să candideze pentru Primăria Capitalei după ce a analizat unde ar putea avea „un impact pozitiv mai mare” și a explicat de ce s-a hotărât sp participe la scrutinul din 7 decembrie.

„Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul!”, a scris Prim-vicepreşedintele PNL, într-u mesaj publicat pe Facebook, în care și-a anunțat candidatura.

Ciucu a subliniat că nu a luat ușor această decizie, care i-a asigurat pe bucureștenii care l-au ales în două rânduri că va continua munca începută în al doilea sector ca mărime din municipiul București.

„Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6 (știu că mai am câteva zone care trebuie regenerate), dar și Bucureștiul!”, a scris Ciucu.

El a mai declarat că tot ce a zis că va face se va realiza, inclusiv proiectul privind un spital, despre care a susținut că va reveni cu „vești bune” în zilele următoare.

Liderul PNL a precizat că sloganul campaniei sale va fi „Bucureștiul pus la punct” și că urmează să își facă un program „sintetic”.

„Pentru că vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! Mor! Vreau să arate bine, să ne facă să ne simțim bine, să fie ordonat, curat și plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos! Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă și fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat și stațiile de autobuz și tramvai să mă protejeze de ploaie și de soare!”, a declarat Ciucu.

Liberalul a mai subliniat că își dorește ca fațadele clădirilor din Capitală să nu fie degradate, orașul să se dezvolte în urma unor politici de urbanism iar calitatea aerului să crească.

Ciprian Ciucu, desemnat de PNL București

Filiala PNL București l-a desemnat, duminică seara, pe Ciprian Ciucu drept candidatul partidului pentru Primăria București, conform surselor HotNews.

Singurul contracandidat pe care l-a avut edilul Sectorului 6 a fost actualul primar general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, care nu a primit voturile necesare.

Decizia privind candidatura lui Ciucu urmează să fie validată de Biroul Permanent Național al PNL, ultimul pas procedural prevăzut de statutul partidului.

Alegeri Primăria Capitalei în 7 decembrie

Guvernul a aprobat săptămâna trecută ca alegerile pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din alte 12 localități să aibă loc în ziua de duminică, 7 decembrie 2025.

Candidaturile pentru funcția de primar general al Capitalei și pentru cea de președinte al Consiliului Județean Buzău vor putea fi depuse în perioada 12-17 noiembrie, potrivit calendarului electoral.

Contestațiile împotriva acceptării sau respingerii unei candidaturi pot fi depuse până în data de 19 noiembrie 2025, iar soluționarea acestora se va face până cel târziu în 20 noiembrie 2025. PSD, PNL și USR vor avea candidați separați, potrivit unei decizii luate în Coaliție.

Când începe campania electorală

Campania electorală va începe în 22 noiembrie 2025 și se va încheia în data de 6 decembrie 2025, ora 7:00.

Tipărirea buletinelor de vot se va face pe 2 decembrie 2025.

Votul va începe în data de 7 decembrie 2025, de la ora 7:00 și se va încheia în aceeași zi, la ora 21:00.