Ciprian Ciucu, despre calitățile și defectele contracandidaților săi: „Foarte inventiv/ Nu discerne între bine și rău”

Ciprian Ciucu a afirmat, la podcastul The News Man, că, deși candidații păstrează „o aparență de civilizație”, campania pentru Primăria Capitalei este una murdară, îndeosebi pe rețelele sociale. La invitația jurnalistului Radu Andrei Tudor, candidatul PNL s-a pronunțat asupra calităților și defectelor principalilor săi adversari în cursa pentru postul de primar general.

„Este o campanie murdară, neasumată în social media. Candidații mențin o aparență de civilizație, adică atacurile nu sunt foarte dure, dar echipele de campanie vin cu mizerii, cel puțin eu am fost victima unor atacuri”, a comentat Ciprian Ciucu.

Prezent și el la emisiune, premierul Ilie Bolojan a spus că este importantă limitarea atacurilor măcar între partenerii de coaliție, în condițiile în care vor trebui să stea la aceeași masă și după alegeri.

„Pentru relații post alegeri, pentru un respect minim între cei care trebuie să stea la o masă, atacurile ar trebuie să fie limitate. Când ești pus în situații delicate, ne vedem la o masă și ce stabilim nu mai este valabil. Seara ești făcut praf la o televiziune și a doua zi te întâlnești cu aceeași oameni care se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a spus liderul PNL.

Ciprian Ciucu a fost apoi invitat să spună care sunt, în opinia lui, principala calitate și principalul defect al unor contracandidați. În cazul lui Daniel Băluță (PSD), Ciucu a spus că este „foarte inventiv”, aceasta fiind atât calitatea, cât și defectul său.

Pentru Cătălin Drulă (USR), răspunsurile au fost: „Foarte educat/ Nu discerne foarte bine între bine și rău.” La Anca Alexandrescu a invocat „populismul deșănțat” ca defect, iar pentru calitate a spus că nu a identificat-o încă.

Când i s-a cerut să spună aceleași lucruri despre Sorin Grindeanu, președintele PSD, Ciucu a răspuns: „Nu-l cunosc atât de bine… Dacă vrea, poate fi constructiv. De cele mai multe ori, nu este constructiv.”

Totodată, liberalul a spus că nu este dezamăgit de susținerea pe care o arată președintele Nicușor Dan lui Cătălin Drulă estimând că votanții din București ai fostului primar Nicușor Dan se vor transfera „într-o mică proporție” către candidatul USR.