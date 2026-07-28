Ciprian Ciucu explică de ce au eșuat negocierile cu PSD pentru un nou guvern. Soluția propusă de liberali și varianta pe care insistă Nicușor Dan

Negocierile pentru formarea unui nou guvern au eşuat din cauza lipsei totale de încredere pe care liberalii o mai au în PSD, a afirmat marți Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, care este și prim-vicepreşedintele PNL.

Conform acestuia, partidul său a propus varianta unor guverne minoritare succesive, în care PNL să asume primul guvernarea, tocmai pentru că liberalii nu mai au încredere în social-democrați, dar şi pentru că preşedintele Nicușor Dan doreşte o coaliţie majoritară care să susțină noul Executiv.

Negocierile „au eşuat negocierile, din cauza lipsei totale de încredere pe care noi o mai avem faţă de PSD. Şi, în lipsa încrederii, niciun angajament nu poate sta în picioare”, a spus Ciucu, într-un interviu pentru Cotidianul.

Soluția PNL

Edilul a precizat că liberalii au propus o soluţie.

„Soluţia este să avem un guvern funcţional minoritar, în baza unui acord politic, pe temele principale, dar, din păcate, vedem că nici măcar temele principale nu le putem avea. Şi vedem comportamentul PSD-ului în aceste zile, raportat la miliardele pe care le putem pierde (…) în PNRR. Deci, contextul este foarte dificil şi vedem acest comportament efectiv haotic, care nu îţi oferă niciun fel de predictibilitate şi încredere, pe care Partidul Social Democrat îl are astăzi. Şi de aceea este foarte greu să ne asumăm vreodată vreo coaliţie cu el. Asta este poziţia noastră”, a menţionat Ciprian Ciucu.

„Noi am propus guverne minoritare succesive, consecutive, în care Partidul Naţional Liberal să asume primul guvernarea, pentru că nu avem încredere în PSD. Adică, dacă ne asumăm ceva, întotdeauna ne ţinem de cuvânt şi plecăm de la guvernare, PSD, cu siguranţă nu va face acelaşi lucru”, a arătat liderul liberal, citat de News.ro.

Potrivit lui Ciucu, cealaltă opţiune pe care liberalii o au, dar „aici este nevoie şi de preşedinte”, sunt alegerile anticipate.

„Ne întoarcem la popor, nu trebuie să ne fie frică de popor şi aceste alegeri anticipate ar da un curs nou pentru crearea unui guvern”, a precizat el.

Despre afirmaţia lui Sorin Grindeanu, potrivit căreia România poate avea un guvern cu puteri depline după 15 august, Ciucu a spus că nu ştie de ce liderul PSD a făcut această declaraţie, pentru că în relaţia dintre liberali și social-democrați nu s-a schimbat nimic.

În ceea ce privește păstrarea propunerii Siegfried Mureşan ca premier, din partea PNL, Ciprian Ciucu a precizat că liberalii au făcut o propunere, şi-au respectat rolul constituţional şi că aceasta a fost „o propunere foarte bună”.

„Ar trebui, din punctul meu de vedere, să mergem cu aceeaşi propunere”, a arătat el.

Ciucu a subliniat că preşedintele Nicușor Dan îşi doreşte o coaliţie majoritară.

„Noi nu putem face parte dintr-o coaliţie cu PSD, chiar dacă au atacat în instanţă, lucru nemaiîntâlnit într-o democraţie, decizii statutare ale partidului, inclusiv de a nu face alianţă cu PSD, avem decizii şi mai vechi care nu au fost atacate în instanţă şi care rămân”, a adăugat edilul.