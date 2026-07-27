PSD vrea mandatul de premier: Grindeanu spune că se poate majoritate și fără PNL-USR și indică un termen pentru noul guvern

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat luni seară optimist că până la sfârşitul lunii august România va un guvern cu puteri depline și a anunțat că partidul său solicită să primească mandatul de premier.

„Nu rămânem în acest blocaj. Sunt foarte optimist că undeva spre final de august, după 15 august, vom avea un guvern cu puteri depline. Şi asta e bine pentru România”, a spus Grindeanu, într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Întrebat cu cine va forma PSD o majoritate, Grindeanu a răspuns că este convins că social-democraţii vor reuşi să formeze această majoritate, „chiar şi fără aceşti oameni”, el referindu-se la PNL şi USR.

„PSD solicită mandatul de prim-ministru. Suntem partidul cel mai mare din Parlament, avem 27-28 la sută. O să facem, sunt convins de acest lucru, şi ştiu, că o să facem această majoritate chiar şi fără aceşti oameni (PNL şi USR, n.r.)”, a declarat liderul PSD, citat de News.ro.

„Trebuie să schimbăm stilul de a conduce țara. Ne ducem în gard. Soluția este să avem cât mai rapid un guvern. Și eu cred că vom avea acest guvern de care România are nevoie, ca să nu mai trecem prin ceea ce vedem că trecem”, a mai spus el.

„PSD nu a pus garduri, nu am făcut congres la PSD că nu mai fac niciodată cu PNL”, a adăugat liderul social-democrat.

„PSD e aici, e în picioare și ne vom bate cu ei peste tot, astfel încât să eliminăm această pestă haștagistă (referire din nou la USR și PNL, n.r.) din România. De trei luni nu fac nimic decât înjurături la adresa PSD-ului. Asta nu a ieftinit motorina, nu a scăzut facturile. Românii nu trăiesc mai bine dacă această bulă de uzurpatori continuă”, a mai susținut el.

Conform lui Grindeanu, PSD nu are o problemă să se îndepte spre varianta alegerilor anticipate, dacă nu se va găsi vreo soluţie politică la actualul blocaj.