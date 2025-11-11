Sari direct la conținut
Ciprian Ciucu îi dă o replică Ancăi Alexandrescu și reclamă „nivelul de manipulare la care s-a ajuns”. „Într-un mod absolut pervers, sistemul își creează anti-sistem”

Ciprian Ciucu, la ședinţa Consiliului Naţional al PNL, la Palatul Parlamentului din București, pe 15 septembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a criticat-o marți la B1 TV pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, și a spus că fosta realizatoare TV de la Realitatea Plus își creștea audiența „pe minciuni”.

Întrebat despre acuzațiile lansate de Anca Alexandrescu cu privire la situația din Sectorul 6, liberalul a spus: „Penibil, penibil, de altfel. Nu știu, doamna locuiește în București? Că am înțeles că n-ar fi locuit în București și face ca doamna Firea, vine din altă parte și își face buletin de București ca să candideze”.

„Într-un mod absolut pervers, sistemul își creează anti-sistem. Doamna aceasta, care apare în fel și fel de scandaluri de corupție, îmi spune mie că am acaparat sectorul, eu care, din contră, l-am eliberat (…). La noi nu se ia șpagă, la noi efectiv lucrurile merg de la sine, fără să avem noi vreun interes (…). Doamna a lucrat cu Dragnea. Doamna a lucrat cu Ponta. Doamna a lucrat cu Năstase (…). Oamenii se uită în gura ei, îi crește audiența, pe minciuni, și vine (…) în partea de vest a orașului, și mă acuză pe mine cu toate acele minciuni sfruntate?”, a continuat actualul primar al Sectorului 6.

El a reclamat „nivelul de tupeu la care s-a ajuns, nivelul de manipulare la care s-a ajuns”.

„Eu propun bucureștenilor un mandat de șase ani și jumătate”

Ciprian Ciucu susține că pentru a-și implementa strategia are nevoie de un mandat mai lung decât cei aproximativ doi ani și jumătate pe care îi va avea la dispoziție primarul general ales la scrutinul din 7 decembrie.

„În primul și în primul rând, eu propun bucureștenilor un mandat de șase ani și jumătate din momentul în care intru în funcție (…). Doi ani o să îmi ia numai reforma administrativă și să dau drumul la studiul de fezabilitate, exproprieri, consolidare bugetară a primăriei”, a adăugat candidatul PNL.

Pe de altă parte, el a spus că există și aspecte care vor putea fi remarcate după doar „jumătate de an” de mandat.

