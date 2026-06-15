Ciprian Ciucu îl compară pe Nicușor Dan cu Carol al II-lea și spune că joacă „la rupere”. Mesaj înaintea ședinței PNL despre Guvernul Veștea

Ciprian Ciucu, primarul Municipiului București și prim-vicepreședinte al PNL, a transmis luni, înainte de ședința în care liberalii vor decide dacă sprijină un guvern condus de Adrian Veștea că aceștia nu trebuie să cedeze presiunilor președintelui Nicușor Dan. Ciucu îl acuză pe președinte că dorește „ruperea” PNL.

Ședința conducerii liberale în care va discuta propunerea șefului statului va începe la ora 17.00. Veștea a spus că va participa și își va spune punctul de vedere.

Ciucu, care se află în Singapore și nu va ajunge la ședința Biroului Politic Național al PNL, și-a transmis mesajul sub forma unei ample scrisori deschise pe care a publicat-o pe pagina sa de Facebook.

Principalele afirmații făcute de liderul PNL:

Nicușor Dan pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea: dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un pesedist. Au dat jos guvernul, sunt partidul mai mare.

Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Acest lucru s-a mai întâmplat în 1935, tot liberalilor, atunci când Carol al II-lea l-a numit premier pe liberalul Tătărăscu peste capul PNL. A fost periculos atunci, este periculos și acum: practic vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului. Este periculos pentru democrație, pluralism, parlamentarism.

Președintele României a ales să pună presiune pe partidul nostru, nu pe PSD. De ce? #mediator. Istoria ne va răspunde. PSD iar a dispărut momentan din peisaj, dar nu uităm cine a fost agresorul: PSD.

Colegi de-ai noștri, fără mandat din partea noastră, pe ascuns, au conspirat împreună cu adversarii noștri împotriva noastră. De bună-credință, Ilie Bolojan l-a adus pe Adrian Veștea în fruntea PNL încă din 2024 și in ultimul timp l-a invitat la toate „consultările” de la Cotroceni. Ceea ce nu știa era că Veștea ducea propriile lui negocieri cu Nicușor Dan, susținut de facțiunea pucistă din PNL. AȘA CEVA NU SE FACE!

Am fost partid prezidențial! Știm cum este – pentru noi a ieșit rău. Pentru apropiații fostului președinte, ACEIAȘI CU PUCIȘTII DE ASTĂZI, totul a mers bine. Au fost protejați, au fost privilegiați. Ei cu funcțiile și privilegiile, noi cu înjurăturile. Ajunge!

Iar ni se învârte pe sub nas „interesul național”, „stabilitatea” – exact paravanul sub care ei s-au ascuns și care ne-a adus aici. Nu vă lăsați iarăși prostiți!

Mesajul integral al lui Ciprian Ciucu pentru liberali

Astăzi are loc Biroul Politic Național al PNL. Probabil va fi o ședință istorică, care va determina cursul PNL și, posibil, al țării noastre, de acum înainte.

Cum nu sunt în țară — am anunțat de săptămâna trecută că particip la un important eveniment internațional pentru primari — vreau să vă trimit vouă, colegilor mei liberali, câteva gânduri: fără perdea, fără ocolișuri, asumat. Aș fi vrut să fiu acasă, să vă privesc în ochi în timp ce vă spun cele ce urmează.

Dragi colege și colegi liberali,

Nicușor Dan pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea: dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un pesedist. Au dat jos guvernul, sunt partidul mai mare.

Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Acest lucru s-a mai întâmplat în 1935, tot liberalilor, atunci când Carol al II-lea l-a numit premier pe liberalul Tătărăscu peste capul PNL. A fost periculos atunci, este periculos și acum: practic vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului. Este periculos pentru democrație, pluralism, parlamentarism.

Președintele României a ales să pună presiune pe partidul nostru, nu pe PSD.. De ce? #mediator

Istoria ne va răspunde. PSD iar a dispărut momentan din peisaj, dar nu uităm cine a fost agresorul: PSD.

Între timp vedem filialele noastre scindate, vedem lupte intestine de care PNL nu avea nevoie! Iar colegii noștri, îi știți, execută planul PSD.

Ciprian Ciucu, mesaj dur față de „puciștii” din PNL

Colegi de-ai noștri, fără mandat din partea noastră, pe ascuns, au conspirat împreună cu adversarii noștri împotriva noastră. De bună-credință, Ilie Bolojan l-a adus pe Adrian Veștea în fruntea PNL încă din 2024 și in ultimul timp l-a invitat la toate „consultările” de la Cotroceni. Ceea ce nu știa era că Veștea ducea propriile lui negocieri cu Nicușor Dan, susținut de facțiunea pucistă din PNL. AȘA CEVA NU SE FACE!

Dragii mei, dragele mele,

Am fost partid prezidențial! Știm cum este – pentru noi a ieșit rău. Pentru apropiații fostului președinte, ACEIAȘI CU PUCIȘTII DE ASTĂZI, totul a mers bine. Au fost protejați, au fost privilegiați. Ei cu funcțiile și privilegiile, noi cu înjurăturile. Ajunge!

Iar ni se învârte pe sub nas „interesul național”, „stabilitatea” – exact paravanul sub care ei s-au ascuns și care ne-a adus aici.

Nu vă lăsați iarăși prostiți! Vă știu pe fiecare în parte, sunteți oameni fundamental corecți, aveți simțul dreptății. Sunteți oameni cu cariere demne în spate, cu specializări profesionale clare! Voi, nu puciștii.

Nu aruncați marele Partid Național Liberal în zona irelevanței! Acest partid a început cu figuri istorice marcante și nu trebuie să se termine cu noi! Nu ne-am jucat ultima carte pe scena îndelungată a istoriei!

Sus inima — vom rezista, apoi vom câștiga alegerile și vom fi partidul de care România are nevoie!