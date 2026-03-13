Ciprian Ciucu: „Îmi fac podcast”. Primarul vrea să ajungă cu el în top 20 din România

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu anunță că îți va deschide un podcast în care să explice problemele Bucureștilor și proiectele pe care le are. Deocamdată, edilul nu a stabilit formatul emisiunii, dar promite că se va ocupa de podcast în afara programului.

„Îmi fac podcast. Work in progress. Eu nu am timp, chef și nici nu mă pricep să mă scalâmbăi pe TikTok și să vă captez atenția în trei secunde și să cultiv ura cu live-uri la întâmplare, cum îmi vine”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Primarul spune că podcastul este dedicat celor care vor să înțeleagă Bucureștiul „până în străfundurile sale” și modul în care este guvernat orașul.

„Nu am încă un nume pentru el, nu am încă un format (ex. un tandem cu un ziarist independent care să fie spin doctor, un alt invitat de fiecare dată etc.) și nu am decis dacă să fie live sau înregistrat”, a scris Ciucu.

Edilul nu a anunțat o dată a lansării podcastului, însă dă asigurări că nu va dura mult.

„Va fi oricum seara, în afara orelor de muncă și nu m-am hotărât cu ce frecvență. Îmi propun și o țintă: până la sfârșitul anului să fie în top 20 podcasturi din România”, a conchis Ciprian Ciucu.