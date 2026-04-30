Ciprian Ciucu, nemulțumit de situația transportului public din București: „Unde-i decizia? Sunt prostul cu banii”

Primarul Capitalei este nemulțumit că nu are control asupra STB și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, organismul care gestionează serviciului de transport public din București și Ilfov.

Într-o conferință de presă, joi, pe tema bugetului pe 2026, Ciprian Ciucu a subliniat că deși Primăria Capitalei plătește subvenția și face investițiile în autobuze și infrastructura de transport, care anul acesta se ridică, împreună, la 2,4 miliarde de lei, spune primarul.

„În acest moment, transportul în comun și energia termică nu sunt la primarul general. Eu sunt cu înjurăturile. Domnul primar, nu știu ce probleme are STB-ul, că nu vine la timp, că nu e curat sau că vin câte 5 autobuze o dată, apoi nu mai vine nimic jumătate de oră. Dar în afară, la nivel simbolic și a aloca buget, primarului general în ultimii ani i-au fost luate toate competențele relevante în ceea ce privește transportul în comun și termoficarea”, a declarat Ciucu.

Primarul spune că STB este în subordinea Consiliului General, iar reprezentanții Consiliului General în aceste companii numesc Consiliul de administrație care numește directorii.

„STB este sub Consiliul General. Nu sub mine. Consiliul General, până să vin eu primar, și în ultimii ani așa a fost, are doi reprezentanți în AGA, pe care majoritatea îi decide. Acești doi consilieri generali numesc Consiliul de Administrație și la STB și la Termoenergetica, care sunt șapte indivizi, despre care nu știți mare lucru. Acest consiliu de administrație numește directorii STB și Termoenergetica. Nu primarul general”, a declarat Ciucu.

„Primăria Periș decide pe unde merge tramvaiul în București”

Edilul spune că Primăria Capitalei și-a pierdut și competența de Autoritate Tutelară, astfel că nu mai are mare lucru de spus în ceea ce privește transportul public.

„Și colac peste pupăză, nu numai că primarul general, și poate e normal să fie așa, nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce privește managementul acestor două mari companii, dar i s-a luat competența de Autoritate Publică Tutelară. Asta ce înseamnă? S-au creat niște organisme intermediare cu județul Ilfov, cu localități din județul Ilfov, care decid programul de transport, de exemplu”,

Ca urmare a acestor reguli, primării din zona Ilfov au putere de decizie mai mare decât edilul general.

„Primăria Snagov și Primăria Periș și Primăria Domnești, care n-au tramvai, decid pe unde merge tramvaiul în București. Noi suntem cu bani. Dar decizia efectivă este la ADI TPBI, nu la Direcția de Transport din Primăria Capitalei. Ei spun cât costă kilometrul, ei fac auditul, ei decid câți bani trebuie să dea primăria la STB. Eu sunt în AGA, unul singur. Și am 40 de primari din Ilfov. Unde-i decizia? Sunt prostul cu banii. Sau noi suntem proștii cu banii, cu toții”, a mai declarat Ciucu.

Primarul a mai declarat că Primăria Capitalei plătește 90% din transportul din Ilfov, ceea ce nu este corect.

„Așa s-a ajuns că Primăria Municipiului București plătește 230 de milioane de lei pe an, costul total este de 250 de milioane, pentru transportul din Ilfov. E normal să avem transport și în Ilfov.

E normal să reducem traficul dinspre Ilfov, spre București, prin transport public. Sunt de acord cu acest lucru. N-am niciun fel de problemă. Dar ce să vedeți. Noi plătim 90%, că așa s-a decis. În 4 ani înseamnă 1 miliard, bani cu care putem face un spital. Hai să ajungem la un nivel care să fie suportabil și pentru noi. Hai noi să plătim 50% și Ilfov o să plătească 50% din subvenție”, a mai spus Ciucu.

„Deciziile se iau politic, nu tehnic”

Primarul acuză și ingerințe politice și că se pun linii între localitățile din Ilfov și București pe acest principiu.

„N-aș avea nici cu asta nimic. Dar deciziile se iau politic, nu tehnic. Sună primarul din localitatea X, vreau și eu mai multe autobuze, vreau și eu o linie la mine, i-am rezolvat pe cetățenii mei din Corbeanca și au linie gratis către București. Gratis pentru ei. Adică, datele sau deciziile nu s-au luat pe baza unor studii de trafic, de încărcare, de, matrice origine-destinație, ci pe telefoane, la ADI-TPBI. Ăsta este adevărul”, mai spune Ciucu.

Primarul general spune că este normal ca transportul public să fie subvenționat, întrucât așa se întâmplă peste tot în lume, însă subvenția este foarte mare, la fel și cheltuielile STB.

Audit la STB

La solicitarea primarului Ciprian Ciucu, în martie, după ample negocieri politice, Consiliul general a aprobat ca Primăria Capitalei să facă un audit la STB și Termoenergetica. Rămâne de văzut ce va dezvălui auditul.

„STB-ul are bugetul Brașovului. Și o datorie încă pe atât. STB trebuie să vină cu un plan de restructurări, pentru că foarte mult dimensionată structura personalului TESA în raport cu vatmanii, șoferii și muncitorii. Vă paște insolvența. Știu că se fac mașinațiuni în STB astăzi. (…) ADI-TPB a ajuns la 200 de angajați. A plecat cu 50 de angajați 200. (…) Dacă sunt Autoritate Publică Tutelară pot să prezint un plan de restructurare”, a mai spus Ciucu.

Ciucu spune că „poate” va propune Consiliului General poate să desființeze ADI TPBI, iar Primăria Capitalei să devină autoritate tutelară.

În perioada 2018-2019, fostul primar Gabriela Firea și majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General au înființat 4 Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, structuri prevăzute de lege pentru gestionarea integrată la nivel regional a serviciilor publice și pentru delegarea contractelor către companiile municipale fără licitație.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General 140/2017.

În perioada 2018-2019, ADI Transport Public București Ilfov a delegat cu acordul Consiliului General gestiunea serviciului de transport călători către 3 operatori regionali: STB, care gestionează transportul public din București și o bună parte din liniile regionale, Serviciul de Transport Voluntari și STCM Ecotrans pentru o parte din liniile regionale.

HotNews.ro a scris de mai multe ori despre faptul că Primăria Capitalei plătește 90% din transportul pentru Ilfov.