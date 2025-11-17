Ciprian Ciucu susține revenirea la alegeri locale în două tururi: „Legitimitatea îți dă autoritate”

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, la Euronews, că susţine revenirea la alegeri în două tururi pentru funcţia de primar, argumentând că legitimitatea este foarte importantă atunci când o persoană ocupă o funcţie publică, iar un primar, cu cât are un număr mai mare de voturi, cu atât se bucură de mai multă legitimitate.

Ciprian Ciucu a declarat că viitorul primar va trebui să ducă „o muncă asiduă” şi că acesta „are de recuperat încrederea oamenilor”, mai ales dacă va fi votat cu un scor electoral sub 30%, având în vedere că alegerile locale se ţin într-un singur tur de scrutin.

Candidatul liberal a amintit că ”legitimitatea îţi dă autoritate”.

„Legitimitatea este foarte importantă şi poate ne revenim şi discutăm, după aceste alegeri, anul viitor, la modul serios, la revenirea la două tururi pentru alegerea primarilor, pentru că nu poate decât să facă bine democraţiei”, a afirmat Ciprian Ciucu, în acest context, luni seară, la Euronews România.

Alegerile în două tururi au fost invocate, tot luni, și de către candidatul USR la Primăria Generală, Cătălin Drulă, când a fost întrebat dacă ar fi oportună retragerea unui candidat din cursă în favoarea sa.

„Eu nu îmi permit să spun asta, pentru că cred că alegerile sunt despre a avea de unde alege. Asta e. Dacă nu avem vot în două tururi, pentru că partidele celor doi candidaţi doresc acest sistem de vot într-un singur tur, încă suntem aici. Noi luptăm din toată inima şi cu tot ce putem, USR-ul, ca să avem vot în două tururi. Dar până atunci, eu cred că esenţa democraţiei este despre alegeri, despre proiecte, despre dezbateri. Că dacă am putea să rezolvăm lucrurile doar tactic şi trăgând sfori, n-am mai face alegeri”, a spus Cătălin Drulă.